Πηδάει με αλεξίπτωτο τοποθετώντας τα μεταλλικά άγκιστρα στο δέρμα του (Ανατριχιαστικό Video)

Έχουμε ακούσει και δει πολλά σχετικά με extreme sports, αλλά αυτό που έκανε ο 28χρονος Josh Miramant ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια του extreme.

Πολλοί ανεβαίνουν σε απόκρημνους βράχους και στη συνέχεια πηδάνε στο κενό με αλεξίπτωτο. Όμως ο 28χρονος Josh θέλησε να πάει πολλά βήματα πιο πέρα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

«Σκέφτηκε» αντί να δέσει το αλεξίπτωτο στο σώμα του, να περάσει τα μεταλλικά άγκιστρα κάτω από το δέρμα του.

Το video που καταγράφει την πτώση είναι ανατριχιαστικό.