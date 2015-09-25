search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 17:58
25.09.2015 16:07

Οι Κροάτες χούλιγκαν απειλούν το Ολυμπιακός – Ντιναμό (Videos)

Τα 7 καλύτερα κορεό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη (Photos) - Media

Η πρόθεση των σκληροπυρηνικών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ να βρεθούν στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τον Ολυμπιακό προκαλεί πονοκέφαλο…

 

Η πρόθεση των σκληροπυρηνικών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ να βρεθούν στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τον Ολυμπιακό προκαλεί πονοκέφαλο και έντονη ανησυχία στις τάξεις της κροατικής ομάδας, που ήδη έχει ενημερώσει σχετικά τους «ερυθρόλευκους».

