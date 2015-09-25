Οι Κροάτες χούλιγκαν απειλούν το Ολυμπιακός – Ντιναμό (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η πρόθεση των σκληροπυρηνικών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ να βρεθούν στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τον Ολυμπιακό προκαλεί πονοκέφαλο και έντονη ανησυχία στις τάξεις της κροατικής ομάδας, που ήδη έχει ενημερώσει σχετικά τους «ερυθρόλευκους».
