Προσοχή: Δείτε τι μπορεί να πάθουν τα δόντια των παιδιών όταν πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη (Photos)

Τα αναψυκτικά αλλά και οι χυμοί που περιέχουν ζάχαρη, καταστρέφουν τα δόντια. Για την ακρίβεια τα διαλύουν…

Οι φωτογραφίες που θα δείτε είναι από το Βασιλικό Οδοντιατρικό Νοσοκομείο της Μελβούρνης και πραγματικά σοκάρουν. Είναι φωτογραφίες από δόντια μικρών παιδιών που οι γονείς τους, τα άφηναν να πιούν αναψυκτικά ή χυμούς που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης.

Η οδοντίατρος Σοφί Μπομόντ, είπε μάλιστα πως σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί χρειάζεται να παρέμβουν χειρουργικά στο στόμα των μικρών παιδιών προκειμένου να αφαιρέσουν τα σάπια δόντια και σαν αιτία είναι οι τροφές αλλά κυρίως οι χυμοί και τα αναψυκτικά με ζάχαρη: «Τον περασμένο χρόνο μάλιστα, τα χειρουργικά περιστατικά άγγιξαν τα 1000, και ήταν όλα σε παιδιά από 18 μηνών και άνω» είπε.

Η ζάχαρη και η μη συστηματική φροντίδα του στόματος, προκαλεί τερηδόνα ή οποία καταστρέφει τα δόντια. Και δεν κάνει διακρίσεις. Καταστρέφει τόσο τα δόντια των ενηλίκων όσο και εκείνα των μικρών παιδιών.

Ο παιδοδοντίατρος στο ίδιο νοσοκομείο, δρ Ρομπ Μπίγκλχολ, είπε: «Πλέον μας φέρνουν παιδάκια με χαλασμένα δόντια. Τα παιδιά φοράνε ακόμη τις πάνες τους. Έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Οι γονείς θα πρέπει να σταματήσουν να δίνουν αναψυκτικά ή χυμούς με ζάχαρη στα παιδιά τους, ή τουλάχιστον να φροντίζουν τα παιδιά να πλένουν τα δόντια τους. Επίσης θα πρέπει ανά τακτά διαστήματα να ελέγχουν τα δόντια των παιδιών και με την παραμικρή κηλίδα να τα φέρνουν στον οδοντίατρο».

Η δρ Μπομόντ, αναφέρθηκε επίσης και σε ένα περιστατικό που τη σόκαρε: «Αν και οδοντίατρος, νόμιζα ότι είχα δει τα πάντα. Μέχρι που χειρούργησα ένα 10χρονο παιδί από το οποίο αναγκάστηκα να αφαιρέσω 10 δόντια, όλα σάπια από τερηδόνα.»