Και οι άνδρες περνούν κλιμακτήριο: Ποια είναι τα συμπτώματα – Τι πρέπει να κάνετε

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούν τη λέξη “κλιμακτήριος” αμέσως κάνουν τη σύνδεση με τη γυναίκα και την εμμηνόπαυση. Λίγοι γνωρίζουν, όμως, ότι οι ορμονικές αλλαγές όσο μεγαλώνουμε δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των γυναικών, αλλά είναι κάτι πολύ φυσιολογικό που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους και άρα συμβαίνει και στους άνδρες.

Και αν στις γυναίκες αυτές οι αλλαγές φέρνουν την εμμηνόπαυση, στους άνδρες φέρνουν την “ανδρόπαυση”.

Σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου Tufts στη Βοστόνη, ενώ η συχνότητα της στυτικής δυσλειτουργίας στους άνδρες είναι περίπου στο 8-10% στις μικρές ηλικίες, μπορεί να φτάσει και στο 40-50% στην ηλικία των 50 ετών και στο 70% με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, οι σεξουαλικές δυσκολίες (στυτική δυσλειτουργία) που παρατηρούνται μετά τα 50 ή τα 60 δεν συνδέονται πάντα με την ανδρόπαυση.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης αρκετά συχνά οφείλονται σε άλλες συνυπάρχουσες νοσηρές καταστάσεις και όχι στην ηλικία. Μπορεί δηλαδή να ευθύνεται κάποια πάθηση, όπως ο διαβήτης, η ηπατική νόσος, η νεφρική ανεπάρκεια ή και η παχυσαρκία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση της τεστοστερόνης οφείλεται και στη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως είναι τα αντιβιοτικά, τα ηρεμιστικά, η κορτιζόλη,τα ηρεμιστικά τα αντιυπερτασικά και άλλα.

Τα «ύποπτα» σημάδια που δείχνουν ότι έχετε περάσει ή βρίσκεστε στο “κατώφλι” της ανδρόπαυσης είναι εκτός από την μειωμένη σεξουαλική επιθυμία και η στυτική ­δυσλειτουργία.

Επίσης, είναι πιθανό να νιώθετε συνέχεια κουρα­σμένος, να έχετε συχνά εξάψεις και να ­ιδρώνετε πολύ περισσότερο από το κανονικό, να έχετε αδικαιολόγητο άγχος, ­να νιώθετε μελαγχολία ή σαν να έχετε κατάθλιψη.

Ο γιατρός θα σας συστήσει τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα στύσης που τυχόν αντιμετωπίζετε οφείλεται στην ανδρική κλιμακτήριο ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι.

Η ίδια μελέτη από το πανεπιστήμιο Tufts κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια χούφτα αμύγδαλα την ημέρα ενισχύουν την αντρική γονιμότητα μετά τα 50 χρόνια ζωής, ενώ προστατεύουν τους άντρες από στεφανιαία νόσο και καρκίνο του προστάτη ή της ουροδόχου κύστης.

Παράλληλα οι ερευνητές συνιστούν στους άνδρες να εντάξουν στο ημερήσιο πρόγραμμά τους την σωματική άσκηση, η οποία θα ωφελήσει ιδιαίτερα το μυϊκό και το καρδιαγγειακό τους σύστημα και, επιπλέον, θα βελτιώσει την ψυχική τους διάθεση.

Τέλος, είναι πάντα καλό να μειώσετε πολύ ή και να κόψετε εντελώς το αλκοόλ και τα τσιγάρα. Και τα δυο, εκτός του ότι βλάπτουν σοβαρά την υγεία, παρεμποδίζουν την εναπόθεση ασβεστίου στα οστά και επηρεάζουν άμεσα την αντρική σεξουαλικότητα και γονιμότητα.

Επιλέξτε τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνες D, Ε C και ω-3 λιπαρά οξέα (ελαιόλαδο, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς).

πηγή: iatropedia