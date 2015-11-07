Συλλαλητήριο με τρακτέρ στον Τύρναβο – Ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών

Δυναμικό αγροτικό συλλαλητήριο, με την παρουσία πολλών τρακτέρ που κατέκλυσαν την πλατεία της πόλης και τους γύρω δρόμους, πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Τύρναβο.

Το συλλαλητήριο οργάνωσαν αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιριστικές οργανώσεις της περιοχής, με κεντρικό διοργανωτή τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής, ο οποίος κάλεσε σε αγώνα ώστε να ανατραπεί η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, αλλά και τα μέτρα που έρχονται με το τρίτο μνημόνιο, για τη φορολόγηση των αγροτών και τον ΟΓΑ.

Τα κυριότερα αιτήματα που διατυπώθηκαν από τους αγρότες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο είναι:

– Να μην φορολογηθεί το τσίπουρο.

– Η κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών στην αμπελοκαλλιέργεια.

– Ενίσχυση των κτηνοτρόφων και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων.

– Άμεση και γρήγορη αποζημίωση των ζημιών που έγιναν φέτος.

– Ενίσχυση των παραγωγών που ζημιώθηκε το εισόδημά τους από το εμπάργκο στη Ρωσία.