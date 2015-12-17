search
17.12.2015

Επιτέλους, επιστήμονες ανακάλυψαν τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του hangover

Οι επιστήμονες είναι σε θέση μετά από δεκαετίες ερευνών και πολλών παραϊατρικών μεθόδων με περιορισμένη αποτελεσματικότητα να καταθέσουν το αποτέλεσμα μιας έρευνας για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αυξημένης κατανάλωσης αλκοόλ.

 

Η λύση είναι απλή και συνίσταται στην κατανάλωση 200 ml χυμού από Κορεάτικα αχλάδια, πριν από την έξοδο και την κατανάλωση αλκοόλ. Ο χυμός από τα αχλάδια, μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του hangover και να κρατήσει χαμηλά τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα. Τα ίδια αποτελέσματα μπορεί να έχει και η κατανάλωση των αχλαδιών σε στερεά μορφή, λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να πουν με ακρίβεια ποιο είναι αυτό το συστατικό των αχλαδιών που «εξουδετερώνει» το αλκοόλ και τα διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα.

Η έρευνα μέτρησε 14 από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της κατανάλωσης αλκοόλ και διαπίστωσε ότι πίνοντας το χυμό από τα συγκεκριμένα αχλάδια, τα συμπτώματα περιορίζονται.

Οι ερευνητές μελέτησαν μόνο αυτό το είδος αχλαδιών που για χρόνια χρησιμοποιούσαν πολλοί για την θεραπεία της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά διαπίστωσαν ότι έχει αποτέλεσμα μόνο όταν καταναλώνεται πριν από το ποτό.

Φαίνεται ότι οι παράγοντες που έχουν τα Κορεάτικα αχλάδια, μεταβολίζουν καλύτερα το αλκοόλ και μειώνουν την απορρόφησή του, λέει ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Manny Noakes. 

