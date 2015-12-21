Η Ελένη Λουκά «χώνεται» στη ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ με τα γραφεία της ΝΔ (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το πρωί ήταν ο τσολιάς της Ελληνοφρένειας αυτός που παρενέβη στην ζωντανή σύνδεση της ΝΕΤ με την Συγγρού. Το βράδυ, πήρε σειρά η Ελένη Λουκά.
Η γνωστή –χωρίς άλλη ιδιότητα- κυρία διέκοψε φωνάζοντας «η Νέα Δημοκρατία είναι Γερμανοί». Ο Πάνος Χαρίτος σχολίασε πως «συμβαίνουν αυτά», ενώ όταν επέστρεψε στον ρεπόρτερ Γιάννη Τρουπή, αντιμετώπισε με χιούμορ την παρεμβολή λέγοντας «Αν δεν έχεις άλλες θαυμάστριες τριγύρω, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ».
