Η Ελένη Λουκά «χώνεται» στη ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ με τα γραφεία της ΝΔ (Videos)

Το πρωί ήταν ο τσολιάς της Ελληνοφρένειας αυτός που παρενέβη στην ζωντανή σύνδεση της ΝΕΤ με την Συγγρού. Το βράδυ, πήρε σειρά η Ελένη Λουκά.

Η γνωστή –χωρίς άλλη ιδιότητα- κυρία διέκοψε φωνάζοντας «η Νέα Δημοκρατία είναι Γερμανοί». Ο Πάνος Χαρίτος σχολίασε πως «συμβαίνουν αυτά», ενώ όταν επέστρεψε στον ρεπόρτερ Γιάννη Τρουπή, αντιμετώπισε με χιούμορ την παρεμβολή λέγοντας «Αν δεν έχεις άλλες θαυμάστριες τριγύρω, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ».