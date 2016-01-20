Φωτογράφιζε αμέριμνος ενώ πίσω από την πλάτη του… ζευγάρωναν ρινόκεροι! (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δύο μαύροι ρινόκεροι ζευγάρωναν πίσω από την πλάτη του φωτογράφου Γκρεγκ Άρμφιλντ, ενώ εκείνος τραβούσε φωτογραφίες από έναν φύλακα στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι για λογαριασμό της εθνικής υπηρεσίας άγριας φύσης της Κένυας.
Δύο μαύροι ρινόκεροι ζευγάρωναν πίσω από την πλάτη του φωτογράφου Γκρεγκ Άρμφιλντ, ενώ εκείνος τραβούσε φωτογραφίες από έναν φύλακα στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι για λογαριασμό της εθνικής υπηρεσίας άγριας φύσης της Κένυας.
Ωστόσο, ένας συνάδελφος του Γκρεγκ συνειδητοποίησε τι γινόταν και έσπευσε να απαθανατίσει την… ερωτική στιγμή.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.