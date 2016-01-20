search
20.01.2016 14:54

Φωτογράφιζε αμέριμνος ενώ πίσω από την πλάτη του… ζευγάρωναν ρινόκεροι! (Photos)

Δύο μαύροι ρινόκεροι ζευγάρωναν πίσω από την πλάτη του φωτογράφου Γκρεγκ Άρμφιλντ, ενώ εκείνος τραβούσε φωτογραφίες από έναν φύλακα στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι για λογαριασμό της εθνικής υπηρεσίας άγριας φύσης της Κένυας.

 

Ωστόσο, ένας συνάδελφος του Γκρεγκ συνειδητοποίησε τι γινόταν και έσπευσε να απαθανατίσει την… ερωτική στιγμή.

