Υποχρεωτικά τα προφυλακτικά στους οίκους ανοχής της Γερμανίας

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Η χρήση προφυλακτικών θα καταστεί σύντομα υποχρεωτική για όλους τους πελάτες ιερόδουλων στη Γερμανία
Η χρήση προφυλακτικών θα καταστεί σύντομα υποχρεωτική για όλους τους πελάτες ιερόδουλων στη Γερμανία, σύμφωνα με ένα νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση συνασπισμού των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).
Το υπουργείο Οικογενειακού Προγραμματισμού χαιρέτισε τον “συμβιβασμό” που επιτεύχθηκε μεταξύ των κομμάτων για το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο συζητείται εδώ και πολλούς μήνες. Ο στόχος είναι να προστατευθούν καλύτερα οι ιερόδουλες στη χώρα.
Η πορνεία είναι νόμιμη στη Γερμανία από το 2002.
Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, ωστόσο η κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή τα νέα μέτρα από τον Ιούλιο του 2017.
Το κυριότερο νέο μέτρο που προβλέπει ο νόμος είναι αυτό της υποχρεωτικής χρήσης προφυλακτικών από τους πελάτες των οίκων ανοχής, επί ποινή προστίμου. Σε κάθε οίκο ανοχής μάλιστα θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες.
Οι αρχές σχεδιάζουν επίσης να αλλάξουν τη διαδικασία ίδρυσης ενός οίκου ανοχής, που σήμερα είναι πολύ απλή. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάζεται το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών, ώστε να μην δίνεται η άδεια σε πρώην μέλη εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονταν με εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία. Θα αυστηροποιηθούν εξάλλου και οι κανόνες υγιεινής και οι ιερόδουλες δεν θα επιτρέπεται στο εξής να στεγάζονται στα δωμάτια όπου δέχονται πελάτες, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλές περιπτώσεις.
Ο νέος νόμος “συμπληρώνει” εκείνον του 2002 που νομιμοποίησε την πορνεία, δίνοντας θεωρητικά στις ιερόδουλες το δικαίωμα να διεκδικούν επιδόματα ανεργίας και να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Τα φεμινιστικά κινήματα της Γερμανίας έχουν καταγγείλει κατ’ επανάληψη τον νόμο, μολονότι τα συνδικάτα των εργαζομένων στον τομέα τον χαιρέτισαν. Σε μια έκθεση του 2007 —τη μοναδική που έχει συνταχθεί μέχρι σήμερα— οι αρχές χαρακτήριζαν απογοητευτικά τα αποτελέσματα του νόμου του 2002, καθώς δεν βελτιώθηκε στην πραγματικότητα η κοινωνική προστασία των ιερόδουλων και μόνο το 1% από αυτές είχε συνάψει κάποιου είδους σύμβαση εργασίας.
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