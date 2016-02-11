search
11.02.2016 20:28

Κόντρα για το ποιος θα ζητήσει… πρώτος αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία!

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την προαναγγελία από τον πρωθυπουργό, προ ολίγου στην Ολομέλεια, ότι εφόσον δεν κατατεθεί τέτοιο αίτημα από την αξιωματική αντιπολίτευση, θα το καταθέσει το κυβερνών κόμμα.

 

Στο… λεπτό πρόλαβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους «γαλάζιους» συναδέλφους τους και κατέθεσαν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας σχετικά με την τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας, υψώνοντας τους τόνους, σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν δεν κατατεθεί αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από την αξιωματική αντιπολίτευση, θα το καταθέσει η κυβερνητική παράταξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τον διαδέχθηκε στο βήμα της Ολομέλειας «σήκωσε το γάντι» και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του αντέτεινε να μην ανησυχεί και πως… «έρχεται» το αίτημα για ονομαστική.

Ωστόσο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκαν πιο γρήγοροι, ύστερα και από την προτροπή Τσίπρα… 

