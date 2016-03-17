Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τραγουδιστής στα 79 του! (Photos)

Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις νέα καριέρα.

Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις νέα καριέρα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος θα πιάσει τα μικρόφωνα στα 79 του!

Θα είναι πρωταγωνιστής όχι ταινίας, αλλά σάουντρακ, καθώς θα τραγουδά στην ταινία «Blind» του Μάικλ Μέιλερ όπου πρωταγωνιστούν ο Άλεκ Μπόλντουιν και η Ντέμι Μουρ. Συγκεκριμένα, θα πει δύο τραγούδια.

Ο σκηνοθέτης μάλιστα είπε: «είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις νέα ταλέντα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πώ κάτι τέτοιο για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ!».

Στην ταινία ο Μπόλντουιν υποδύεται έναν συγγραφέα ο οποίος τυφλώνεται μετά από ένα ατύχημα και τα φτιάχνει με την Ντέμι Μουρ, που είναι όμως, παντρεμένη.

Ο Άλεκ Μπόλντουιν υποδύεται έναν τυφλό συγγραφέα

…και η Ντέμι Μουρ την ερωμένη του