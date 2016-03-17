search
17.03.2016 12:24

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τραγουδιστής στα 79 του! (Photos)

Ανήσυχος ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την κατάσταση στις ΗΠΑ: Η χώρα μας είναι διαιρεμένη - Media

Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις νέα καριέρα. 

 

Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις νέα καριέρα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος θα πιάσει τα μικρόφωνα στα 79 του!

Θα είναι πρωταγωνιστής όχι ταινίας, αλλά σάουντρακ, καθώς θα τραγουδά στην ταινία «Blind» του Μάικλ Μέιλερ όπου πρωταγωνιστούν ο Άλεκ Μπόλντουιν και η Ντέμι Μουρ.  Συγκεκριμένα, θα πει δύο τραγούδια.

Ο σκηνοθέτης μάλιστα είπε: «είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις νέα ταλέντα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πώ κάτι τέτοιο για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ!».

Στην ταινία ο Μπόλντουιν υποδύεται έναν συγγραφέα ο οποίος τυφλώνεται μετά από ένα ατύχημα και τα φτιάχνει με την Ντέμι Μουρ, που είναι όμως, παντρεμένη. 

Ο Άλεκ Μπόλντουιν υποδύεται έναν τυφλό συγγραφέα

…και η Ντέμι Μουρ την ερωμένη του

