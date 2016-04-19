search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 03:50
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2016 15:47

Αυξάνεται στο 35% η φορολογία των τυχερών παιχνιδιών

19.04.2016 15:47
Μοναδική εμπειρία από τον ΟΠΑΠ για τους φιλάθλους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα - Media
Με αύξηση της φορολογίας επί των μικτών κερδών των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών αντικαθιστά η κυβέρνηση το προτεινόμενο ειδικό τέλος στις στήλες του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στην Βουλή.

 

Με αύξηση της φορολογίας επί των μικτών κερδών των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών αντικαθιστά η κυβέρνηση το προτεινόμενο ειδικό τέλος στις στήλες του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 138 «Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων», «αυξάνεται από 30% σε 35% η συμμετοχή του δημοσίου στα μικτά κέρδη (GGR) των εταιρειών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα».

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 138 του σχεδίου νόμου προβλέπει:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α’ 152) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν».

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία του φακέλου Επστάιν – Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος

alabama dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Γνωστή δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Άνω Λιόσια: Άγνωστος «γάζωσε» επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

ukraine fwties
ΚΟΣΜΟΣ

Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Οδησσού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 03:48
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

epstein-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία του φακέλου Επστάιν – Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος

alabama dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Γνωστή δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά

1 / 3