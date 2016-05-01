Φαντασμαγορικές εικόνες από τον πιο ψηλό καταρράκτη του κόσμου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Κόβουν» την ανάσα οι εικόνες που κατέγραψε drone από τους ψηλότερους καταρράκτες του κόσμου στη Βενεζουέλα.
«Κόβουν» την ανάσα οι εικόνες που κατέγραψε drone από τους ψηλότερους καταρράκτες του κόσμου στη Βενεζουέλα.
Οι καταρράκτες έχουν ύψος σχεδόν ένα χιλιόμετρο (973 μέτρα).
Κοιτώντας από την κορυφή, η βάση του καταρράκτη λόγω του μεγάλου ύψους δεν είναι ορατή.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.