Φαντασμαγορικές εικόνες από τον πιο ψηλό καταρράκτη του κόσμου (Video)

«Κόβουν» την ανάσα οι εικόνες που κατέγραψε drone από τους ψηλότερους καταρράκτες του κόσμου στη Βενεζουέλα.

Οι καταρράκτες έχουν ύψος σχεδόν ένα χιλιόμετρο (973 μέτρα).

Κοιτώντας από την κορυφή, η βάση του καταρράκτη λόγω του μεγάλου ύψους δεν είναι ορατή.