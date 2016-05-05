Οι Ευρωσοσιαλιστές θέλουν ΣΥΡΙΖΑ

Εντείνονται οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ότι επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα οι σχέσεις των Ευρωπαίων σοσιαλιστών με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι εξαιτίας της στάσης που κρατούν τα δύο κόμματα απέναντι στις διαπραγματευτικές προσπάθειες της κυ­βέρνησης με τους δανειστές.

Εντείνονται οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ότι επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα οι σχέσεις των Ευρωπαίων σοσιαλιστών με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι εξαιτίας της στάσης που κρατούν τα δύο κόμματα απέναντι στις διαπραγματευτικές προσπάθειες της κυ­βέρνησης με τους δανειστές.

Η αύξηση της επιρροής των ακροδεξιών κομμάτων και η κατακρήμνιση της απήχησης των σοσιαλιστών, μετά τη Βόρεια Ευρώπη, έφτασε και στην Κεντρική. Τα αποτελέσματα του πρώτο γύρου των προεδρικών εκλο­γών στην Αυστρία σήμαναν συναγερμό στους σοσιαλιστές, που επιχειρούν μέ­σα από τη στήριξη των προσπαθειών του Αλέξη Τσίπρα να επανασυσφίξουν τις σχέσεις τους με κοινωνικές δυνάμεις που τους γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της πολυετούς κυβερνητικής συνεργασίας με την Κεντροδεξιά.

Οι ηγέτες των σοσιαλιστών στην Ευ­ρώπη δεν κατανοούν τη σκληρή στά­ση που τηρούν τα δύο κεντροαριστερά κόμματα της Ελλάδας απέναντι στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε ότι εκτός από την άμεση και δημόσια στήριξη των τριών σοσιαλιστών ηγετών της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, Φραν­σουά Ολάντ, Ματέο Ρέντσι και Αντόνιο Κόστα αντίστοιχα, παρεμβάσεις υπέρ της Ελλάδας κάνει συχνά πυκνά και ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Ευρωβουλή Τζιάνι Πιτέλα.

Τη μεγάλη Πέμπτη, ο Πιτέλα βγήκε δημόσια καταγγέλλοντας ΔΝΤ και Βε­ρολίνο πως «θέλουν να δουν την Ελλάδα να βυθίζεται». Ο ίδιος μάλιστα εγγυήθη­κε ότι οι Σοσιαλιστές «δεν θα αφήσουν κάτι τέτοιο να συμβεί».

Είναι φανερό ότι κυρίως οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι και οι Γάλλοι σοσιαλιστές που βρίσκονται στην εξουσία αντιμε­τωπίζουν μεγάλη πίεση από τα σκληρά προγράμματα λιτότητας που αναγκάζο­νται να εφαρμόσουν και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να αντέξουν εκλογι­κά. Η αδυναμία του Ολάντ να περιορί­σει οικονομικά την επιβολή σκληρών αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικά την επικυριαρχία της Γερμανίας αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι Γάλλοι θεωρούν σχεδόν ξοφλημένο πολιτικά τον πρόεδρο, ενώ οι Γάλλοι σοσιαλιστές αντιμετωπίζοντας αυτό το κύμα οργής απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στο εργατικό δίκαιο της χώρας, που ανατρέπει το κοινωνικό κράτος, μοιάζει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις προ­σπάθειες του Τσίπρα να διαπραγματευ­τεί και να περιορίσει την όρεξη του ΔΝΤ για την επιβολή σκληρών μέτρων λιτό­τητας.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελαν μια συ­νεργασία των σοσιαλιστικών – προοδευ­τικών δυνάμεων με τον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Μια κίνηση που θα ση­ματοδοτεί και τη δική τους αλλαγή πο­λιτικής ρότας και τη δυνατότητα συνερ­γασίας με τα κόμματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς. Το επιθυμούσαν να συμβεί και στην Ισπανία με τους Ποδέμος.

Ωστόσο ο ηγέτης των σοσιαλιστών Ιγγλέσιας πυρπόλησε την όποια προοπτι­κή συνεργασίας μαζί τους, αποδεχόμε­νος τις ακραίες θέσεις των απολίτικων Θιουδαδάνος, τέταρτο κόμμα στις εκλο­γές του Ιανουαρίου και συνομιλητές του Ποταμιού στη χώρα μας.

Έντονη πίεση

Στη Χαριλάου Τρικούπη αποδέχονται ότι τους τελευταίους μήνες η πίεση εντείνεται, αλλά εκτιμούν ότι υπακούει σε πολιτικές σκοπιμότητες της συγκυρί­ας στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζουν δε με εκνευρισμό όσους πιέζουν σε μια τέτοια συνεργασία, σημειώνοντας με ένταση ότι παρακάμπτουν τη λαϊκιστική ρητο­ρική του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι συ­νεργάζεται με ένα ακροδεξιό μόρφωμα όπως οι ΑΝΕΛΛ. Λένε μάλιστα ότι έχουν επισημάνει στους Ευρωπαίους σοσιαλι­στές πως τα αδιέξοδα που παρατηρού­νται με τους δανειστές οφείλονται σε ιδεοληψίες τους και δίνουν ως παρά­δειγμα την αντιμετώπιση του προσφυ­γικού προβλήματος. Ισχυρίζονται πως διογκώθηκε πολιτικά μέσα από μια έωλη, ανεδαφική, ανερμάτιστη και κατα­στροφική πολιτική ρητορική

Η ίδια η Φώφη Γεννηματά, όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έχει επιση­μάνει στους Ευρωπαίους συνομιλητές της ότι δεν πρόκειται η παράταξη να «αυτοκτονήσει πολιτικά» δικαιώνο­ντας τις επιλογές Τσίπρα και θυμίζει ότι το κόμμα της έκανε το αρχικό λάθος να πάρει επάνω του τις ευθύνες για το πρώ­το μνημόνιο με αποτέλεσμα να δεχτεί ενορχηστρωμένες επιθέσεις που οδή­γησαν στην πολιτική και εκλογική απίσχνασή του.

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι οι δημοσκοπήσεις δικαιώνουν τη σκληρή πολιτική της και ότι στην κάλ­πη, όποτε κι αν στηθεί, θα συσπειρω­θούν γύρω από τη Δημοκρατική Παρά­ταξη πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύτηκαν από τις συνεχείς μεταλλάξεις του, δικαιώνοντας τη ρη­τορική του ΠΑΣΟΚ περί μνημονιακού μονοδρόμου.

Πιστοποιώντας τη σκληρή στάση της Γεννηματά στο πρωτομαγιάτι­κο μήνυμά της έστειλε σήμα εκτός και εντός Ελλάδας ότι δεν διαπραγματεύε­ται μια οποιαδήποτε μορφή συνεργασί­ας ή στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ μονομερώς, καταγγέλλοντάς τον ότι υλοποιεί άκρι­τα νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού παρακολουθούν και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα κόμματά τους και δεν απαντούν στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αναδείξει την κόντρα τους με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές. Ο πρωθυπουργός στις δημόσιες τοπο­θετήσεις του τους τελευταίους μήνες

δεν παραλείπει να εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση της Κε­ντροαριστεράς στην κυβέρνησή του. Συστηματικά επικεντρώνεται στη στήριξη που απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές σε αντιδια­στολή με τη στάση των ελληνικών κομ­μάτων που ανήκουν στην ίδια πολιτική ομάδα.

Ενδεικτική της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, λένε στο Ποτάμι, είναι όσα έγραψε προχτές στο Twitter ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του, Κώ­στας Ζαχαριάδης: «Οι Ευρωπαίοι σοσια­λιστές στην πλειοψηφία τους στηρίζουν την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Στην Ελλάδα; ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι είναι ου­ρά του Μητσοτάκη». Σχολιάζουν ωστό­σο πως οι πολίτες «δεν μασάνε πια από τέτοια» και ο Τσίπρας με τις επιδόσεις της κυβέρνησής του απέδειξε ότι δεν διαφέρει σε πρακτικές και πολιτική απο­τελεσματικότητα από τα προηγούμενα κόμματα εξουσίας.

Παρ’ ότι τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο Ποτάμι έχουν αρχίσει να προετοιμάζο­νται για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλο­γών, τις οποίες δεν αποκλείουν, εκτι­μούν ότι σε πρώτη φάση ο Τσίπρας θα θελήσει να εμπλουτίσει το «σοσιαλδη­μοκρατικό προφίλ» του με άνοιγμα της κυβέρνησης. Στελέχη της Χαριλάου Τρι­κούπη και των Αμπελοκήπων επισημαί­νουν ότι, αν κλείσει ομαλά η αξιολόγη­ση, ο πρωθυπουργός θα κάνει ανασχη­ματισμό, επιχειρώντας να σηματοδοτή­σει άνοιγμα με την είσοδο στην κυβέρ­νηση προσώπων όπως η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ή ο Νίκος Χριστο­δουλάκης, και προσθέτουν πως δεν αποκλείεται να αξιοποιηθούν ακόμη και… πρόθυμα στελέχη με σημιτικό παρελθόν.

Εκτιμούν ωστόσο ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν από τη ρητο­ρική ή τις επικοινωνιακές προσπάθειες του καθενός, αλλά από τα αποτελέσμα­τα σε κυβερνητικό επίπεδο και τις θέ­σεις του κάθε κόμματος…