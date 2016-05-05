Οι Ευρωσοσιαλιστές θέλουν ΣΥΡΙΖΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εντείνονται οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες ότι επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα οι σχέσεις των Ευρωπαίων σοσιαλιστών με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι εξαιτίας της στάσης που κρατούν τα δύο κόμματα απέναντι στις διαπραγματευτικές προσπάθειες της κυβέρνησης με τους δανειστές.
Η αύξηση της επιρροής των ακροδεξιών κομμάτων και η κατακρήμνιση της απήχησης των σοσιαλιστών, μετά τη Βόρεια Ευρώπη, έφτασε και στην Κεντρική. Τα αποτελέσματα του πρώτο γύρου των προεδρικών εκλογών στην Αυστρία σήμαναν συναγερμό στους σοσιαλιστές, που επιχειρούν μέσα από τη στήριξη των προσπαθειών του Αλέξη Τσίπρα να επανασυσφίξουν τις σχέσεις τους με κοινωνικές δυνάμεις που τους γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της πολυετούς κυβερνητικής συνεργασίας με την Κεντροδεξιά.
Οι ηγέτες των σοσιαλιστών στην Ευρώπη δεν κατανοούν τη σκληρή στάση που τηρούν τα δύο κεντροαριστερά κόμματα της Ελλάδας απέναντι στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε ότι εκτός από την άμεση και δημόσια στήριξη των τριών σοσιαλιστών ηγετών της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, Φρανσουά Ολάντ, Ματέο Ρέντσι και Αντόνιο Κόστα αντίστοιχα, παρεμβάσεις υπέρ της Ελλάδας κάνει συχνά πυκνά και ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Ευρωβουλή Τζιάνι Πιτέλα.
Τη μεγάλη Πέμπτη, ο Πιτέλα βγήκε δημόσια καταγγέλλοντας ΔΝΤ και Βερολίνο πως «θέλουν να δουν την Ελλάδα να βυθίζεται». Ο ίδιος μάλιστα εγγυήθηκε ότι οι Σοσιαλιστές «δεν θα αφήσουν κάτι τέτοιο να συμβεί».
Είναι φανερό ότι κυρίως οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι και οι Γάλλοι σοσιαλιστές που βρίσκονται στην εξουσία αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση από τα σκληρά προγράμματα λιτότητας που αναγκάζονται να εφαρμόσουν και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να αντέξουν εκλογικά. Η αδυναμία του Ολάντ να περιορίσει οικονομικά την επιβολή σκληρών αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικά την επικυριαρχία της Γερμανίας αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι Γάλλοι θεωρούν σχεδόν ξοφλημένο πολιτικά τον πρόεδρο, ενώ οι Γάλλοι σοσιαλιστές αντιμετωπίζοντας αυτό το κύμα οργής απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στο εργατικό δίκαιο της χώρας, που ανατρέπει το κοινωνικό κράτος, μοιάζει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις προσπάθειες του Τσίπρα να διαπραγματευτεί και να περιορίσει την όρεξη του ΔΝΤ για την επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελαν μια συνεργασία των σοσιαλιστικών – προοδευτικών δυνάμεων με τον Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Μια κίνηση που θα σηματοδοτεί και τη δική τους αλλαγή πολιτικής ρότας και τη δυνατότητα συνεργασίας με τα κόμματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς. Το επιθυμούσαν να συμβεί και στην Ισπανία με τους Ποδέμος.
Ωστόσο ο ηγέτης των σοσιαλιστών Ιγγλέσιας πυρπόλησε την όποια προοπτική συνεργασίας μαζί τους, αποδεχόμενος τις ακραίες θέσεις των απολίτικων Θιουδαδάνος, τέταρτο κόμμα στις εκλογές του Ιανουαρίου και συνομιλητές του Ποταμιού στη χώρα μας.
Έντονη πίεση
Στη Χαριλάου Τρικούπη αποδέχονται ότι τους τελευταίους μήνες η πίεση εντείνεται, αλλά εκτιμούν ότι υπακούει σε πολιτικές σκοπιμότητες της συγκυρίας στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζουν δε με εκνευρισμό όσους πιέζουν σε μια τέτοια συνεργασία, σημειώνοντας με ένταση ότι παρακάμπτουν τη λαϊκιστική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και το γεγονός ότι συνεργάζεται με ένα ακροδεξιό μόρφωμα όπως οι ΑΝΕΛΛ. Λένε μάλιστα ότι έχουν επισημάνει στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές πως τα αδιέξοδα που παρατηρούνται με τους δανειστές οφείλονται σε ιδεοληψίες τους και δίνουν ως παράδειγμα την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Ισχυρίζονται πως διογκώθηκε πολιτικά μέσα από μια έωλη, ανεδαφική, ανερμάτιστη και καταστροφική πολιτική ρητορική
Η ίδια η Φώφη Γεννηματά, όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έχει επισημάνει στους Ευρωπαίους συνομιλητές της ότι δεν πρόκειται η παράταξη να «αυτοκτονήσει πολιτικά» δικαιώνοντας τις επιλογές Τσίπρα και θυμίζει ότι το κόμμα της έκανε το αρχικό λάθος να πάρει επάνω του τις ευθύνες για το πρώτο μνημόνιο με αποτέλεσμα να δεχτεί ενορχηστρωμένες επιθέσεις που οδήγησαν στην πολιτική και εκλογική απίσχνασή του.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι οι δημοσκοπήσεις δικαιώνουν τη σκληρή πολιτική της και ότι στην κάλπη, όποτε κι αν στηθεί, θα συσπειρωθούν γύρω από τη Δημοκρατική Παράταξη πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύτηκαν από τις συνεχείς μεταλλάξεις του, δικαιώνοντας τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ περί μνημονιακού μονοδρόμου.
Πιστοποιώντας τη σκληρή στάση της Γεννηματά στο πρωτομαγιάτικο μήνυμά της έστειλε σήμα εκτός και εντός Ελλάδας ότι δεν διαπραγματεύεται μια οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ή στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ μονομερώς, καταγγέλλοντάς τον ότι υλοποιεί άκριτα νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού παρακολουθούν και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα κόμματά τους και δεν απαντούν στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αναδείξει την κόντρα τους με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές. Ο πρωθυπουργός στις δημόσιες τοποθετήσεις του τους τελευταίους μήνες
δεν παραλείπει να εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση της Κεντροαριστεράς στην κυβέρνησή του. Συστηματικά επικεντρώνεται στη στήριξη που απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές σε αντιδιαστολή με τη στάση των ελληνικών κομμάτων που ανήκουν στην ίδια πολιτική ομάδα.
Ενδεικτική της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, λένε στο Ποτάμι, είναι όσα έγραψε προχτές στο Twitter ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του, Κώστας Ζαχαριάδης: «Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές στην πλειοψηφία τους στηρίζουν την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Στην Ελλάδα; ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι είναι ουρά του Μητσοτάκη». Σχολιάζουν ωστόσο πως οι πολίτες «δεν μασάνε πια από τέτοια» και ο Τσίπρας με τις επιδόσεις της κυβέρνησής του απέδειξε ότι δεν διαφέρει σε πρακτικές και πολιτική αποτελεσματικότητα από τα προηγούμενα κόμματα εξουσίας.
Παρ’ ότι τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο Ποτάμι έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τις οποίες δεν αποκλείουν, εκτιμούν ότι σε πρώτη φάση ο Τσίπρας θα θελήσει να εμπλουτίσει το «σοσιαλδημοκρατικό προφίλ» του με άνοιγμα της κυβέρνησης. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και των Αμπελοκήπων επισημαίνουν ότι, αν κλείσει ομαλά η αξιολόγηση, ο πρωθυπουργός θα κάνει ανασχηματισμό, επιχειρώντας να σηματοδοτήσει άνοιγμα με την είσοδο στην κυβέρνηση προσώπων όπως η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ή ο Νίκος Χριστοδουλάκης, και προσθέτουν πως δεν αποκλείεται να αξιοποιηθούν ακόμη και… πρόθυμα στελέχη με σημιτικό παρελθόν.
Εκτιμούν ωστόσο ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν από τη ρητορική ή τις επικοινωνιακές προσπάθειες του καθενός, αλλά από τα αποτελέσματα σε κυβερνητικό επίπεδο και τις θέσεις του κάθε κόμματος…
