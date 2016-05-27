search
27.05.2016 16:19

Απίστευτος βασανισμός άνδρα, που τον έπιασαν στα πράσα με παντρεμένη γυναίκα (Video)

Η τιμωρία είναι μια και θεωρούν ότι έχει αποτρεπτική επίδραση σε όσους σκεφτούν να κάνουν σεξ με μια γυναίκα που είναι παντρεμένη. Μαστίγωμα και διαπόμπευση του «δράστη»

 

 

Το βίντεο που θα δείτε είναι σκληρό. Είναι γυρισμένο στη Νιγηρία και καταγράφει την τιμωρία, βασανισμό και διαπόμπευση ενός άνδρα μοιχού, που τον έπιασαν στα πράσα με μια παντρεμένη γυναίκα.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα χωριό. Ο σύζυγος είχε πάει για δουλειά, ή τουλάχιστον αυτό είπε στη γυναίκα του. Την υποψιαζόταν πως όταν έφευγε εκείνος, η γυναίκα άνοιγε την πόρτα σε κάποιον συγχωριανό του και «διασκέδαζαν» επάνω στο κρεβάτι του.

Την χαιρέτισε όπως κάθε μέρα και βγήκε από το σπίτι. Δεν πήγε όμως στη δουλειά του, στην οποία είχε τηλεφωνήσει από την προηγούμενη και είχε προφασιστεί ασθένεια. Πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και περίμενε. Μέσα στο σπίτι περίμενε μαζί του και το μισό χωριό.

Άφησε να περάσει λίγη ώρα και μαζί με τους συγχωριανούς έκανε έφοδο στο σπίτι του. Εισέβαλε στο δωμάτιο του και έπιασε τη γυναίκα του στα πράσα, επί το έργον, μαζί με τον εραστή της. Για την τύχη της γυναίκας δεν έγινε κάτι γνωστό αν όμως κρίνουμε από αυτό που περίμενε τον εραστή της μπορούμε να πούμε ότι θα είχε πρόβλημα.

Ο όχλος έπιασε τον εραστή τον έβαλε με το ζόρι να ξαπλώσει μπρούμυτα σε ένα ξύλινο πάγκο και ο κερατωμένος σύζυγος με ένα ξύλο άρχισε να τον χτυπάει. Κάθε φορά και αγριότερα. Ο άνδρας ουρλιάζει από τον πόνο και εκλιπαρεί να σταματήσει. Όταν προσπαθεί να σηκωθεί από τον πάγκο, κάποιος άλλος του πιάνει τα πόδια και τον εμποδίζει.

Το ξύλο ανεβοκατεβαίνει στην πλάτη του και τον τσακίζει. Μέχρι που το θύμα γονατίζει και είναι στα πρόθυρα της λιποθυμίας. Ο άνδρας με την προτροπή του όχλου δεν σταματά και συνεχίζει να χτυπά.

 

