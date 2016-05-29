«Ο Τζόνι Ντεπ είναι τζέντλεμαν, όχι βίαιος»: Μίκι Ρουρκ και Λόρι Αν Άλισον στο πλευρό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες της εν διαστάσει συζύγου του Τζόνι Ντεπ, Άμπερ Χερντ, ότι ο γνωστός ηθοποιός την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά.
«Δεν μου φαίνεται βίαιος άνθρωπος. Είναι χαμηλών τόνων τύπος, πάντα ήταν. Ένας τζέντλεμαν, όχι βίαιος». Με αυτά τα λόγια ο Μίκι Ρουρκ υποστήριξε τον Ντεπ, σε συνέντευξή του στο TMZ.
«Στο πλευρό» του ηθοποιού φαίνεται πως στέκεται και η Λόρι Αν Αλισον, η πρώτη του σύζυγος. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, εκείνη είπε σε φίλους ότι ο Ντεπ- με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1983 έως το 1985- είναι ένα ήπιο πρόσωπο, ευγενικό με τα ζώα και ότι ποτέ δεν υπήρξε επιθετικός κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Υπενθυμίζεται ότι η Αμπερ Χερντ, η επί 15 μήνες σύζυγος του Τζόνι Ντεπ, κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά, πείθοντας το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του.
