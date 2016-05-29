«Ο Τζόνι Ντεπ είναι τζέντλεμαν, όχι βίαιος»: Μίκι Ρουρκ και Λόρι Αν Άλισον στο πλευρό του

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες της εν διαστάσει συζύγου του Τζόνι Ντεπ, Άμπερ Χερντ, ότι ο γνωστός ηθοποιός την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά.

«Δεν μου φαίνεται βίαιος άνθρωπος. Είναι χαμηλών τόνων τύπος, πάντα ήταν. Ένας τζέντλεμαν, όχι βίαιος». Με αυτά τα λόγια ο Μίκι Ρουρκ υποστήριξε τον Ντεπ, σε συνέντευξή του στο TMZ.

«Στο πλευρό» του ηθοποιού φαίνεται πως στέκεται και η Λόρι Αν Αλισον, η πρώτη του σύζυγος. Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα, εκείνη είπε σε φίλους ότι ο Ντεπ- με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1983 έως το 1985- είναι ένα ήπιο πρόσωπο, ευγενικό με τα ζώα και ότι ποτέ δεν υπήρξε επιθετικός κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αμπερ Χερντ, η επί 15 μήνες σύζυγος του Τζόνι Ντεπ, κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά, πείθοντας το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του.