Μιχάλης Λαγάνης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

07.06.2016 07:37

Άγρια επεισόδια μεταξύ χούλιγκανς στην Αττική Οδό

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: 2-1 - Media

Σοβαρά επεισόδια σε βάρος οπαδών του Ολυμπιακού σημειώθηκαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην Αττική Οδό στα διόδια Κορωπίου. 

 

Τουλάχιστον 20 μηχανές στις οποίες επέβαιναν νεαροί κρανοφόροι – που σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων φώναζαν συνθήματα της ΑΕΚ, δίχως όμως να φέρουν διακριτικά – επιτέθηκαν σε μικρό βαν που μετέφερε τουλάχιστον 20 εκδρομείς – φιλαθλους του Ολυμπιακού, από τη Βουδαπέστη όπου διεξήχθη το Final Four της Euroleague στην υδατοσφαίριση ανδρών, με τη συμμετοχή των “ερυθρολεύκων”.

Οι χούλιγκανς εκτόξευσαν φωτοβολίδες κατά του βαν με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά στο εσωτερικό του οχήματος. Ακολούθησαν οδομαχίες μεταξύ των οπαδών, με μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους δράστες είχαν μαζί τους και μαχαίρια!

Με σημαντική καθυστέρηση επενέβη η αστυνομία, προχωρώντας σε τουλάχιστον επτά προσαγωγές νεαρών, εκ των οποίων οι πέντε μετατράπηκαν σε συλλήψεις. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, χρειάστηκε να μεταβούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. 

