Γλάρος έγινε… πορτοκαλί λόγω λαιμαργίας – Το χειρότερο όμως ήταν η μυρωδιά (Video)

Πρωτοφανές περιστατικό στην Ουαλία

Ένας γλάρος στην Ουαλία προσπάθησε να αρπάξει κομμάτι κρέας, αλλά έπεσε σε δεξαμενή με πικάντικη σάλτσα για κοτόπουλο κι άλλαξε το χρώμα του από λευκό σε πορτοκαλί.

Ο γλάρος εντόπισε ένα κοντέινερ με φαγητό, που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις μίας εταιρείας επεξεργασίας τροφίμων. Η “επίθεση”, όμως, έγινε απρόσεχτα και το θαλασσοπούλι έπεσε στην χρωματιστή σάλτσα.

Οι εργαζόμενοι κάλεσαν τους εθελοντές του Νοσοκομείου Άγριας Ζωής και το προσωπικό του Κέντρου ξέπλυνε το γλάρο για να αποκτήσει ξανά το κανονικό του χρώμα. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αποβάλουν από πάνω του τη μυρωδιά του κάρυ από την πικάντικη σάλτσα.

«Πραγματικά ξαφνιαστήκαμε όλοι εδώ, καθώς δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν κάτι ανάλογο. Αυτό που μας σόκαρε περισσότερο ήταν η εντονότατη μυρωδιά. Τον ξεπλύναμε ξανά και ξανά, έως ότου έγινε και πάλι άσπρος, αλλά η μυρωδιά δεν έφυγε», δήλωσε μία από τις νοσοκόμες του κέντρου Άγριας Ζωής.