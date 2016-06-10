search
10.06.2016 16:53
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2016 16:53

Γλάρος έγινε… πορτοκαλί λόγω λαιμαργίας – Το χειρότερο όμως ήταν η μυρωδιά (Video)

Πρωτοφανές περιστατικό στην Ουαλία 

 

Ένας γλάρος στην Ουαλία προσπάθησε να αρπάξει κομμάτι κρέας, αλλά έπεσε σε δεξαμενή με πικάντικη σάλτσα για κοτόπουλο κι άλλαξε το χρώμα του από λευκό σε πορτοκαλί.

Ο γλάρος εντόπισε ένα κοντέινερ με φαγητό, που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις μίας εταιρείας επεξεργασίας τροφίμων. Η “επίθεση”, όμως, έγινε απρόσεχτα και το θαλασσοπούλι έπεσε  στην χρωματιστή σάλτσα.

Οι εργαζόμενοι κάλεσαν τους εθελοντές του Νοσοκομείου Άγριας Ζωής και το προσωπικό του Κέντρου ξέπλυνε το γλάρο για να αποκτήσει ξανά το κανονικό του χρώμα. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να αποβάλουν από πάνω του τη μυρωδιά του κάρυ από την πικάντικη σάλτσα.

«Πραγματικά ξαφνιαστήκαμε όλοι εδώ, καθώς δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν κάτι ανάλογο. Αυτό που μας σόκαρε περισσότερο ήταν η εντονότατη μυρωδιά. Τον ξεπλύναμε ξανά και ξανά, έως ότου έγινε και πάλι άσπρος, αλλά η μυρωδιά δεν έφυγε», δήλωσε μία από τις νοσοκόμες του κέντρου Άγριας Ζωής.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3