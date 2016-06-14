Επιχείρηση «σκούπα» των Γάλλων που αναζητούν χούλιγκαν – Υπό κράτηση 43 Ρώσοι οπαδοί

Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκαν 43 Ρώσοι οπαδοί αφού ελέγχθηκαν από τη γαλλική αστυνομία και όλοι τους θα οδηγηθούν στη Μασσαλία, οι εισαγγελικές αρχές της οποίας διεξάγουν έρευνα για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην πόλη αυτή στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων της Ρωσίας και της Αγγλίας, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Αντόλφ Κολράτ, τον νομάρχη της περιφέρειας Αλπ-Μαριτίμ, οι Ρώσοι οπαδοί μπορεί να αφεθούν ελέθεροι, να απελαθούν ή να τους ασκηθούν διώξεις για συμμετοχή στις ταραχές.

Περίπου 30 από αυτούς αρχικά είχαν αρνηθεί να υποβληθούν σε έλεγχο και να κατέβουν από το λεωφορείο τους, το οποίο είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μαντελιέ-λα Ναπούλ, μιας πόλης που απέχει μιάμιση ώρα από τη Μασσαλία. Τελικά συμμορφώθηκαν και όλους τους οδηγήθηκαν σε κλούβες της αστυνομίας.

Στον λογαριασμό του στο Twitter ο Αλεξάντρ Σπρίγκιν, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ρώσων φιλάθλων και συνεργάτης ενός υπερεθνικιστή βουλευτή, υποστήριζε ότι ήταν μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν από τις γαλλικές αρχές. Έστειλε μάλιστα πολλά τέτοια μηνύματα, συνοδεύοντάς τα από φωτογραφίες. Η παρουσία του μεταξύ των Ρώσων οπαδών, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις γαλλικές αρχές.

Οι έλεγχοι, που έγιναν από την αστυνομία σε συντονισμό με την Εθνική Διεύθυνση Καπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), είχαν ως στόχο να διακριβωθεί αν οι Ρώσοι αυτοί περιλαμβάνονται στον κατάλογο των θεωρούμενων ως “επικίνδυνων” χούλιγκαν.

“Έχουμε αρκετά συγκεκριμένες ενδείξεις για τη συμμετοχή τουλάχιστον ορισμένων από αυτούς στα απαράδεκτα επεισόδια” της Μασσαλίας, δήλωσε νωρίτερα ο Κολράτ.

Οι Ρώσοι οπαδοί ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν με πούλμαν για τη Λίλ, στη βόρεια Γαλλία, όπου αύριο η εθνικής ομάδα της Ρωσίας θα παίξει με την αντίστοιχη της Σλοβακίας.

Κλείνουν τα μπαρ στη Λιλ μετά τα μεσάνυχτα

Τα μπαρ της Λιλ θα παραμείνουν κλειστά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και της Πέμπτης, λόγω των ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ των εθνικών ομάδων της Σλοβακίας και της Ρωσίας στη Λιλ και της Αγγλίας με την Ουαλία στη Λανς, ανακοίνωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

“Η στρατηγική μας είναι να αναπτύξουμε επαρκή αριθμό αστυνομικών σε όλη την πόλη της Λίλ” προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων, τόνισε ο νομάρχης Μισέλ Λαλάντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, με αφορμή τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη Μασσαλία μεταξύ Ρώσων και Άγγλων οπαδών.