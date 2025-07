Το Τέρας του Λοχ Νες βρέθηκε στην…Ταϊλανδή (Photos – Video)

Κατά πως φαίνεται η Νεσι, γνωστή παγκοσμίως ως Τέρας του Λοχ Νες, βαρέθηκε την Σκωτία και μετά τις βόλτες της στο Λονδίνο και τον ποταμό Τάμεση, κατέβηκε σε πιο ζεστά κλίματα.

Κατά πως φαίνεται η Νεσι, γνωστή παγκοσμίως ως Τέρας του Λοχ Νες, βαρέθηκε την Σκωτία και μετά τις βόλτες της στο Λονδίνο και τον ποταμό Τάμεση, κατέβηκε σε πιο ζεστά κλίματα.

Στην Ταϊλανδή μια οικογένεια εντόπισε μια γιγάντια σαύρα η οποία προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού τους και να μπει μέσα! Η σαύρα έχει μήκος 1.83 μέτρα και φαίνεται ξεκάθαρα να στέκεται όρθια στα πόδια της και να προσπαθεί να ανοίξει το χερούλι της πόρτας με το στόμα της!

WATCH: Massive monitor lizard blocks #Thai man from getting into his house https://t.co/hTlJ8M00LJ pic.twitter.com/yZ2BTTqYT1

A man came to his Thailand home only to find a giant monitor lizard blocking the door pic.twitter.com/1Y4igHfII3

— Joel Franco (@OfficialJoelF) 17 June 2016