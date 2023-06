Σε μία εποχή που οι Άγγλοι νιώθουν απογοητευμένοι και μπερδεμένοι λόγω των πολιτικών εξελίξεων αλλά και εξαιτίας της κακής πορείας του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος στο Euro 2016 -πράγμα πολύ σοβαρό για τους Άγγλους-, έρχεται ο Ερίκ Καντονά για να δώσει τη λύση.

Σε ένα άρτιο διάγγελμά, ο «βασιλιάς Ερίκ» όπως είναι γνωστός στην Γηραιά Αλβιώνα αποφάσισε να αναλάβει δράση αλλά και όνομα αφού πλέον θέλει να αποκαλείται «Ερίκ το Αφεντικό».

Σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο, στο οποίο ο Καντονά θυμίζει λίγο βασιλιά από… Game of Thrones, ο παλιός άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να δηλώσει την υποψηφιότητά του για τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας, που είναι «ορφανός» μετά την παραίτηση του Ρόι Χόντζον και καλεί τον βρετανικό λαό σε νέο δημοψήφισμα, όπου θα ψηφίσουν όλοι «ΝΑΙ» για να γίνει ο νέος προπονητής των «Λιονταριών».

Eric Cantona wants the England job!

Back him! RT + #CantoYes

No way! RT + #CantoNohttps://t.co/RKK3FBAYNC

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 1 July 2016