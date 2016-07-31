search
31.07.2016 06:17

Απίστευτο πήδηξε χωρίς αλεξίπτωτο από τα 7.500 μέτρα και προσγειώθηκε σε ένα… δίχτυ (Video)

Δείτε σε βίντεο το άλμα που κόβει την ανάσα. 

 

Ένας παράτολμος αλεξιπτωτιστής και κασκαντέρ έγινε σήμερα ο πρώτος άνθρωπος που πήδηξε από ύψος 25.000 ποδών (7.620 μέτρων) χωρίς αλεξίπτωτο και προσγειώθηκε με ασφάλεια σε ένα δίχτυ, στη νότια Καλιφόρνια.

Ο Λιουκ Έικινς, 42 ετών, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 18.000 πτώσεις στη ζωή του, έκανε το άλμα αυτό στο Σίμι Βάλεϊ, στα δυτικά του Λος Άντζελες και προσγειώθηκε σε ένα δίχτυ διαστάσεων 30×30 μέτρων. Η προσπάθειά του μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Fox.

Το άλμα αυτό “αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας καριέρας 26 ετών και αποτελεί προσωπικό και παγκόσμιο ρεκόρ” για πτώση από τόσο μεγάλο ύψος χωρίς αλεξίπτωτο, σχολίασε ο εκπρόσωπός του, ο Τζάστιν Άκλιν.

Το Fox έδειξε τον Έικινς, ο οποίος φορούσε μια πράσινη φωσφοριζέ στολή και ήταν εξοπλισμένος με μάσκα οξυγόνου λόγω του μεγάλου ύψους, να πηδάει από ένα αεροπλάνο, μαζί με άλλους τρεις αλεξιπτωτιστές. Λίγο αργότερα, ενώ και οι τέσσερις έπεφταν στον αέρα, ο 42χρονος έδωσε τη μάσκα σε έναν από τους συντρόφους του. Οι τρεις άλλοι άνοιξαν τότε τα αλεξίπτωτά τους και εκείνος συνέχισε μόνος την κάθετη πτώση του προς το έδαφος με ταχύτητα 193 χιλιομέτρων την ώρα.

Τριγύρω από το δίχτυ είχαν τοποθετηθεί φώτα για να καθοδηγούν τον Έικινς ώστε να στοχεύσει σωστά. Μετά από ελεύθερη πτώση περίπου δύο λεπτών, το τελευταίο δευτερόλεπτο ο Έικινς έκανε μια στροφή στον αέρα και έπεσε με την πλάτη στο δίχτυ που ήταν απλωμένο σε ύψος 61 μέτρων πάνω από το έδαφος. Από κάτω είχε τοποθετηθεί και ένα δεύτερο δίχτυ για λόγους ασφαλείας.

Το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις πάτησε και πάλι στο έδαφος, ήταν να αγκαλιάσει τη σύζυγό του, Μόνικα. “Σχεδόν αιρωούμαι, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Δεν μπορώ καν να περιγράψω τι αισθάνομαι” είπε σε έναν δημοσιογράφο.

Ο Λιουκ Έικινς διευθύνει μια σχολή αλεξιπτωτιστών στην Πολιτεία Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

 

