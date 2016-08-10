search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 04:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2016 15:31

Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: Παράνομες και αντισυνταγματικές οι «συνήθεις πρακτικές» της αστυνομίας της Βαλτιμόρης

10.08.2016 15:31
Στις 9 Δεκεμβρίου θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016 - Media

 

Οι «συνήθεις πρακτικές» της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, όπου ένας νεαρός, άοπλος μαύρος τραυματίστηκε και πέθανε πέρσι, λίγο μετά τη σύλληψή του, θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράνομες, ιδίως απέναντι στην κοινότητα των Αφροαμερικανών, σύμφωνα με μια έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση των 164 σελίδων, όπου εξετάζονται οι πιθανές παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων στη Βαλτιμόρη, το υπουργείο «συμπεραίνει ότι είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι η αστυνομία επιδίδεται σε συμπεριφορές και πρακτικές που παραβιάζουν το Σύνταγμα ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Μεταξύ των πρακτικών αυτών, το υπουργείο αναφέρει τις «αντισυνταγματικές προσαγωγές, έρευνες και συλλήψεις» ή ακόμη «την εφαρμογή στρατηγικών για την επιβολή της τάξης που οδηγούν σε σοβαρές και αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το ποσοστό προσαγωγών, ερευνών και συλλήψεων μαύρων» πολιτών.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι παρατηρήθηκε «χρήση υπέρμετρης βίας» και εφαρμογή “αντιποίνων σε πρόσωπα που εκφράζονται με τρόπο που προστατεύεται από το Σύνταγμα”. Οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για τις έρευνες της αστυνομίας που αφορούν σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν πάντως ότι «αναθάρρησαν» αφού διαπίστωσαν ότι οι αρχές κατανοούν τα προβλήματα και δείχνουν «ζωηρό ενδιαφέρον» να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αστυνομία και να διασφαλιστεί ότι θα παρέχονται «αποτελεσματικές και συνταγματικές υπηρεσίες» εκ μέρους της.

Η δήμαρχος της Βαλτιμόρης Στέφανι Ρόουλινγκς-Μπλέικ δήλωσε ότι οι συστάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης θα εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. «Τους επόμενους μήνες θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αλλαγή και μια νέα αντίληψη, για το καλό της πόλης, της αστυνομίας και των ανθρώπων που προστατεύει», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε μετά τον θάνατο του Φρέντι Γκρέι, ενός 25χρονου Αφροαμερικανού, τον οποίο αστυνομικοί είχαν βάλει σε μια κλούβα για να τον μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του, υπό συνθήκες που δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως μέχρι και σήμερα, ο Γκρέι υπέστη κάταγμα στους αυχενικούς σπονδύλους και πέθανε μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 Απριλίου 2015.

Μετά τις ταραχές του Φέργκιουσον, το καλοκαίρι του 2014, η υπόθεση του Φρέντι Γκρέι έγινε για πολλούς το σύμβολο της αστυνομικής βίας σε βάρος των Αφροαμερικανών. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν αμέσως μετά στη Βαλτιμόρη και οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβάλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη. Οι εισαγγελικές αρχές της Βαλτιμόρης ανακοίνωσαν στα τέλη Ιουλίου ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη στους έξι αστυνομικούς –μεταξύ των οποίων και τρεις Αφροαμερικανοί– που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του Φρέντι Γκρέι.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MixCollage-11-May-2026-11-56-PM-2181
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια σε γειτονιά του Σάο Πάολο – Τουλάχιστον ένας νεκρός, έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια (Videos)

aristotelous
ΕΛΛΑΔΑ

Στόχος το ρεκόρ Γκίνες: H πλατεία Αριστοτέλους θα «πλημμυρίσει» με χορευτές στις 14/6 για το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο

listia_katotithorea
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας – Βρέθηκαν όπλα και ολόκληρο το ποσό που άρπαξαν από την τράπεζα

Lamine Yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λαμίν Γιαμάλ: Ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Μπαρτσελόνα (Video)

NAYAGIO_METANASTES
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
listia_katotithorea
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας - Βρέθηκαν όπλα και ολόκληρο το ποσό που άρπαξαν από την τράπεζα

aeroplano_lufthansa_3004_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης της Lufthansa στο «Ελ. Βενιζέλος»: Σκηνές πανικού στο αεροπλάνο, με τσουλήθρες βγήκαν οι επιβάτες

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

tsipras-8234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για κόμμα: Πολύ νωρίς τον Μάρτιο, πολύ αργά τον Σεπτέμβριο, τώρα είναι η ώρα - Έρχεται η ώρα του θερισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 04:28
MixCollage-11-May-2026-11-56-PM-2181
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε σπίτια σε γειτονιά του Σάο Πάολο – Τουλάχιστον ένας νεκρός, έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια (Videos)

aristotelous
ΕΛΛΑΔΑ

Στόχος το ρεκόρ Γκίνες: H πλατεία Αριστοτέλους θα «πλημμυρίσει» με χορευτές στις 14/6 για το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο

listia_katotithorea
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας – Βρέθηκαν όπλα και ολόκληρο το ποσό που άρπαξαν από την τράπεζα

1 / 3