Σε κώμα γνωστή δημοσιογράφος – Κόλλησε ελονοσία στο Ρίο

Η πρώην παρουσιάστρια του Sky Sports, Charlie Webster, έπαθε ελονοσία κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής κούρσας με ποδήλατα που έκαναν στο Ρίο.

Με ποδήλατα τους διένυσαν 3.000 μίλια από το Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου ως το Ρίο, ώστε να μαζέψουν χρήματα για μια αντικαρκινική φιλανθρωπική οργάνωση, την «Jane Tomlinson Appeal».

Η Charlie Webster θα παρέμενε στο Ρίο για να καλύψει τους Ολυμπιακούς αγώνες με τη Βρετανική Αποστολή.

Έτσι βρέθηκε στο Μαρακανά για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων, ωστόσο δεν αισθανόταν καλά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αρχικά δέχτηκε τη φροντίδα των γιατρών πιστεύοντας πως πρόκειται για αφυδάτωση από την κούρσα. Η κατάσταση της ωστόσο χειροτέρεψε και χθες η οικογένεια της ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να είναι δίπλα της, καθώς η 33 έπεσε σε κώμα και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Τα μηνύματα της πριν χειροτερέψει η κατάσταση της

I’m getting there…awful few days with serious infection #Rio pic.twitter.com/ZvZxIRiGNp — Charlie Webster (@CharlieCW) 9 August 2016

6 weeks on the road ends in this. Very rough day, severe dehydration & infection – 2 drips & antibiotics #Rio pic.twitter.com/6tTwY99eNP — Charlie Webster (@CharlieCW) 7 August 2016

