22.08.2016 16:34

Πόσα είναι τα κρούσματα ελονοσίας και σε ποιες περιοχές; – Ερώτηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων ελονοσίας, καθώς και τις περιοχές που αυτά έχουν παρουσιαστεί, ζητούν να ενημερωθούν, από τον πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ και τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχαήλ Βλασταράκος και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Βαρνάβας.

«Επειδή από τα ΜΜΕ καταστήκαμε κοινωνοί κρουσμάτων ελονοσίας, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας, λόγω της τουριστικής περιόδου η οποία συνεχίζεται, παρακαλούμε το ταχύτερο δυνατό να μας αναφέρετε τυχόν κρούσματα ελονοσίας τα οποία έχουν εμφανισθεί στην περιοχή ευθύνης σας, ή άλλων μεταδοτικών νοσημάτων, λόγω και του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, προκειμένου να προβούμε σε ενέργειες που οφείλουμε, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας», αναφέρεται στις δύο επιστολές του ΠΙΣ, προς το ΚΕΕΛΠΝΟ και τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να δώσει στην δημοσιότητα τα έκτακτα μέτρα που πήρε λόγω των μεταναστευτικών ροών για την πρόληψη της ελονοσίας.

