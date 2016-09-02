ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 18:30
02.09.2016 09:49

Οι διακοπές του Κώστα Καραμανλή στην εξωτική Ψέριμο (Photos)

Στην Ψέριμο βρέθηκε  το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο Κώστας Καρμανλής που βρίσκεται στην Κω για διακοπές, έφτασε στο γραφικό νησί μαζί με την οικογένεια του, συνοδευόμενος από τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Βαληνάκη.

Ο Κώστας Καραμανλής και η  συντροφιά του, αφού απόλαυσαν τα καταγάλανα νερά, γευμάτισαν στην παραδοσιακή ταβέρνα «Μανώλας» τρώγοντας παραδοσιακούς θαλασσινούς μεζέδες αλλά και κατσικάκι κοκκινιστό.

Φυσικά το γεύμα συνοδεύτηκε από φρούτα αλλά και από φανουρόπιτα λόγω της εορτής του Αγίου Φανουρίου.

Λίγο μετά τις 6.00 απόγευμα ο πρώην πρωθυπουργός και η παρέα του αναχώρησαν για να επιστρέψουν στην Κω.

Στη φωτογραφία ο Κώστας Καραμανλής ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ταβέρνας.

Πηγή: Kalymnos-news.gr

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Μάρκο Ρούμπιο για τα γενέθλιά του – «Είναι σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

