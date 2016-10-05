05.10.2016 05:20

Σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο-Επιστρέφει η τράπεζα θεμάτων

Αλλάζουν όλα… ξανά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Με μια εισήγηση-βόμβα η επιτροπή διαλόγου εισηγείται την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, όπου καθοριστικό ρόλο θα παίζουν τόσο οι επιδόσεις στο σχολείο, όσο και οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα που θα ορίζουν οι ίδιες οι σχολές ΑΕΙ – ΤΕΙ. Προβλέπεται ακόμη και η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής, με την τράπεζε θεμάτων να εμπλουτίζεται με θέματα από καθηγητές όλης της Ελλάδας.

Το γυμνάσιο θα είναι τετραετές και στη συνέχεια οι μαθητές θα εισέρχονται στο Λύκειο για την ολοκλήρωση των σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο Λύκειο θα υπάρχουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις για το απολυτήριο θα παίζουν και το σημαντικότερο ρόλο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.

Η ύλη για τις εξετάσεις της Β’ Λυκείου θα προέρχεται και από την πρώτη τάξη, ενώ τα θέματα τόσο για τις εξετάσεις της Α’ όσο και τις εξετάσεις της Β’ Λυκείου θα ορίζονται σε μια μεταβατική φάση από μια κεντρική επιτροπή που θα βγάζει τα θέματα για όλη της Ελλάδα.

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα γίνεται με κριτήρια που θα καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα. Σύμφωνα με το δημοσιευμα του «’Εθνους», η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων αναμένεται πάντως να προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένου ότι ο σχετικός θεσμός εφαρμόστηκε άπαξ προ ολίγων ετών (επί Κ. Αρβανιτόπουλου) και έπειτα καταργήθηκε αφού είχε απαξιωθεί πλήρως από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η πρόταση του κ. Λιάκου στηρίζεται στην ήδη γνωστή πρόταση για τετραετείς σπουδές στο γυμνάσιο και για διετές λύκειο Στη δεύτερη και τελευταία τάξη του λυκείου οι μαθητές με ενδοσχολικές εξετάσεις θα λαμβάνουν το Εθνικό Απολυτήριο και στη συνέχεια θα αποφασίζουν εάν θα συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με όρους που θα βάζουν τα ΑΕΙ αλλά και με τη συνδρομή του υπουργείου Παιδείας.

Η τράπεζα θεμάτων

«Τα θέματα, αρχικά τουλάχιστον και ως μεταβατική φάση, θα ορίζονται από μία κεντρική επιτροπή εξετάσεων για όλη την Ελλάδα, για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων. Στα επόμενα χρόνια θα είναι εφικτόνα είναι διαφοροποιημένα για κάθε σχολείο ή περιφέρεια, με διασφάλιση φυσικά του αδιάβλητου και της στάθμισής τους. Αυτό θα γίνεται με χρήση κεντρικής τράπεζας θεμάτων και αλγορίθμου για την παραγωγή των διαγωνισμάτων. Η τράπεζα θεμάτων θα εμπλουτίζεται διαρκώς με θέματα που θα κατατίθενται από όλους τους διδάσκοντες στην Ελλάδα και θα είναι υπό την παρακολούθηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (ταξινόμηση κατά θέμα, συγγραφέα, δυσκολία, λέξεις κλειδιά, έλεγχο μοναδικότητας, έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων κλπ)» εξειδικεύει για το θέμα ο κ. Λιάκος στην πρότασή του.

Στο κείμενο με τίτλο «Υπόμνημα για την αναδιοργάνωση της μέσης εκπαίδευσης και την είσοδο στα ΑΕΙ-ΤΕΙ» ο κ. Λιάκος προτείνει τη θέσπιση εθνικού απολυτηρίου», βάσει του οποίου θα γίνεται η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Για την απόκτησή του θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.

Μετά τη θέσπιση του εθνικού απολυτήριου, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα προκηρύσσουν τις θέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές και στη συνέχεια θα είναι υποχρεωμένα για την επιλογή να στηρίζονται κατά 80% στο εθνικό απολυτήριο που απέκτησε κάθε υποψήφιος και κατά 20% σε προσόντα τα οποία θα καθορίζονται ανά τμήμα. Ωστόσο σε κάποια τμήματα, τα λεγόμενα υψηλής ζήτησης, όπως νομικές και ιατρικές ακόμη και το 99% της μοριοδότησης για την είσοδο θα προέρχεται από το περιεχόμενο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Για όσους μαθητές δεν καταφέρουν να πάρουν το εθνικό απολυτήριο προβλέπεται ένα «πιστοποιητικό σπουδών» στο οποίο θα πιστοποιείται τι ακριβώς έχει επιτύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων του ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων.

Πηγή κειμένου: Έθνος έντυπη έκδοση 

