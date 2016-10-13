Οι Μπιτλς γίνονται… Lego (Photos – Video)

Όλοι θέλουν να ζουν σε ένα κίτρινο υποβρύχιο ακόμη και τα Lego, έτσι την 1η Νοεμβρίου, η Lego θα κυκλοφορήσει ένα κίτρινο υποβρύχιο που πλήρωμά του θα είναι τα μέλη του συγκροτήματος των Μπιτλς.

Το σύνολο θα περιλαμβάνει περισσότερα από 550 κομμάτια και έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την 50η επέτειο από την κυκλοφορία (5 Αυγούστου 1966) του άλμπουμ του συγκροτήματος Revolver. Το άλμπουμ είχε παραμείνει για επτά εβδομάδες στο νούμερο ένα του Ηνωμένου Βασιλείου και για έξι εβδομάδες στο νούμερο ένα των ΗΠΑ ενώ το τραγούδι έφτασε στο νούμερο δύο στα τσαρτς του Billboard.

Το κίτρινο υποβρύχιο βασίζεται στην ταινία κινουμένων σχεδίων του 1968 που είχε τον ίδιο τίτλο με πρωταγωνιστές τα διάσημα «σκαθάρια». Τότε τα μέλη της μπάντας δεν ήταν και ιδιαίτερα ενθουσιασμένα με το να γυρίσουν την ταινία, ωστόσο έπρεπε να τηρήσουν το συμβόλαιό τους με την United Artists, αλλά εξαιτίας της μικρής συμμετοχής τους στην ταινία αναγκάστηκαν να γυρίσουν ακόμα μία ταινία την Let it Be ώστε να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης.