Απίστευτο ξύλο Τούρκων και Ιταλών χούλιγκαν στην Κωνσταντινούπολη – Μπουνιές, κλωτσιές και χρήση ροπάλων (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τη Νάπολι στην Κωνσταντινούπολη.
Οπαδοί της ιταλικής ομάδας συναντήθηκαν με φίλους των πρωταθλητών Τουρκίας στο μετρό της Κωνσταντινούπολης και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει. Μπουνιές, κλωτσιές και χρήση αιχμηρών αντικειμένων, ροπάλων και ξύλων συνέθεσαν το σκηνικό του πεδίου μάχης που στήθηκε με τις πρώτες φωτογραφίες να είναι εξαιρετικά σκληρές.
Δείτε το βίντεο:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.