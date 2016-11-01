Απίστευτο ξύλο Τούρκων και Ιταλών χούλιγκαν στην Κωνσταντινούπολη – Μπουνιές, κλωτσιές και χρήση ροπάλων (Video)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τη Νάπολι στην Κωνσταντινούπολη.

Οπαδοί της ιταλικής ομάδας συναντήθηκαν με φίλους των πρωταθλητών Τουρκίας στο μετρό της Κωνσταντινούπολης και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει. Μπουνιές, κλωτσιές και χρήση αιχμηρών αντικειμένων, ροπάλων και ξύλων συνέθεσαν το σκηνικό του πεδίου μάχης που στήθηκε με τις πρώτες φωτογραφίες να είναι εξαιρετικά σκληρές.

