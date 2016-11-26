Πύλος: Συναγερμός στο Λιμενικό για ακυβέρνητο σκάφος -Σε εξέλιξη έρευνες

Σήμα κινδύνου για ακυβέρνητο σκάφος νοτιοανατολικά της Πύλου εξέπεμψαν επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι επιβαίνοντες του σκάφους ειδοποίησαν, μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112, ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση κι ενώ στην περιοχή πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Το στίγμα εντοπίστηκε μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας, νοτιοανατολικά της Πύλου, ωστόσο το σκάφος δεν έχει βρεθεί.

Οι έρευνες του Λιμενικού βρίσκονται σε εξέλιξη και η αγωνία για την τύχη των επιβεβαίνοντων κορυφώνεται.