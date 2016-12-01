Νέα τουρκική πρόκληση: Ζητά με ΝΟΤΑΜ αποστρατικοποίηση της Κάσου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, με τη γείτονα χώρα αυτή τη φορά να ζητά με ΝΟΤΑΜ την αποστρατικοποίηση της Κάσου, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tovima.gr.
Η συγκεκριμένη ΝΟΤΑΜ υποστηρίζει πως μία από τις τρεις περιοχές που δεσμεύει η Ελλάδα για τις στρατιωτικές ασκήσεις και συγκεκριμένα η περιοχή της Κάσου είναι αποστρατικοποιημένη και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εντός του σχεδιασμού.
Η τουρκική ΝΟΤΑΜ έρχεται μετά από άρθρο του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσουγλου, ο οποίος ανέφερε πως τα Ιμια αποτελούν τουρκικό έδαφος.
Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσαβούσογλου φέρεται να είπε πως τα Καρντάκ -όπως είναι η τουρκική ονομασία των Ιμίων- ανήκουν στην Τουρκία και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό και de facto καθεστώς τους.
