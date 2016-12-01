Νέα τουρκική πρόκληση: Ζητά με ΝΟΤΑΜ αποστρατικοποίηση της Κάσου

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις, με τη γείτονα χώρα αυτή τη φορά να ζητά με ΝΟΤΑΜ την αποστρατικοποίηση της Κάσου, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tovima.gr.

Η συγκεκριμένη ΝΟΤΑΜ υποστηρίζει πως μία από τις τρεις περιοχές που δεσμεύει η Ελλάδα για τις στρατιωτικές ασκήσεις και συγκεκριμένα η περιοχή της Κάσου είναι αποστρατικοποιημένη και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εντός του σχεδιασμού.

Η τουρκική ΝΟΤΑΜ έρχεται μετά από άρθρο του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσουγλου, ο οποίος ανέφερε πως τα Ιμια αποτελούν τουρκικό έδαφος.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσαβούσογλου φέρεται να είπε πως τα Καρντάκ -όπως είναι η τουρκική ονομασία των Ιμίων- ανήκουν στην Τουρκία και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο νομικό και de facto καθεστώς τους.