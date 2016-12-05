search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:37
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2016 18:36

Δημοσιογράφος ο τραυματίας από πέτρες στο Καυταντζόγλειο – Ποιος είναι

05.12.2016 18:36
Δημοσιογράφος ο τραυματίας από πέτρες στο Καυταντζόγλειο - Ποιος είναι - Media

 

Τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο «Καυτανζόγλειο» είχαν ως απολογισμό τον τραυματισμό ενός δημοσιογράφου από τα Γιάννενα. Συγκεκριμένα, ο συνάδελφος, Θανάσης Μυριούνης, που είχε ταξιδέψει από τα Ιωάννινα στη Θεσσαλονίκη στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε από τα επεισόδια που συνέβησαν και συγκεκριμένα χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια από τις πολλές πέτρες που πέταξαν οι οπαδοί του Ηρακλή.

Εν τέλει, οδηγήθηκε εντός αγωνιστικού χώρου όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, του έγιναν ράμματα και του τοποθετήθηκε προστατευτικό δίχτυ στο κεφάλι!

Πηγή: Sport-fm

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

filippiada-fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:36
agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

1 / 3