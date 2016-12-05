Δημοσιογράφος ο τραυματίας από πέτρες στο Καυταντζόγλειο – Ποιος είναι

Τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο «Καυτανζόγλειο» είχαν ως απολογισμό τον τραυματισμό ενός δημοσιογράφου από τα Γιάννενα. Συγκεκριμένα, ο συνάδελφος, Θανάσης Μυριούνης, που είχε ταξιδέψει από τα Ιωάννινα στη Θεσσαλονίκη στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε από τα επεισόδια που συνέβησαν και συγκεκριμένα χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια από τις πολλές πέτρες που πέταξαν οι οπαδοί του Ηρακλή.

Εν τέλει, οδηγήθηκε εντός αγωνιστικού χώρου όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, του έγιναν ράμματα και του τοποθετήθηκε προστατευτικό δίχτυ στο κεφάλι!

Πηγή: Sport-fm