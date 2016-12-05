Εικόνες σοκ στο Καυταντζόγλειο – Εισβολή οπαδών και μάχες σώμα με σώμα (Photos)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια στο Καυτανζόγλειο με αποτέλεσμα το παιχνίδι του Ηρακλή με τον ΠΑΣ Γιάννινα να διακόπτεται για περίπου ένα πεντάλεπτο.

Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης μια μερίδα οπαδών του “γηραιού” εισέβαλλαν στο γήπεδο. Αρχικά, υπήρξαν συμπλοκές με τις αστυνομικές Αρχές στην είσοδο προς τις κερκίδες. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση κρότου λάμψης για να αποτρέψουν την είσοδό τους.

Τα επεισόδια όμως κλιμακώθηκαν με κάποιους οπαδούς να περνούν στο ταρτάν του σταδίου και να φτάνουν ακόμη και κοντά στους πάγκους των δύο ομάδων.

Υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα των οπαδών με τους αστυνομικούς, με τους οπαδούς να χρησιμοποιούν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Από τα επεισόδια αυτά υπήρξε ένας τραυματίας στον οποίο δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κάποιοι από τους οπαδούς προσπάθησαν και κατάφεραν να ανέβουν σε κάποιες κερκίδες και να αποφύγουν την αστυνομία.

Τα επεισόδια, τουλάχιστον εντός του γηπέδου σταμάτησαν μετά από περίπου πέντε λεπτά και την δυναμική επέμβαση της αστυνομίας, ωστόσο η κατάσταση έξω από το γήπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες εξακολουθεί να μυρίζει “μπαρούτι”.

Θυμίζουμε ότι είχαν υπάρξει εξελίξεις που είχαν ανεβάσει αρκετά την κόντρα μεταξύ των οπαδών και της διοίκησης. Χθες είχε γίνει γνωστό ότι η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής δεν προχωρούσε στην έκδοση εισιτηρίων κάτι που είχε προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών.

