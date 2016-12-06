Στην ολομέλεια ο προϋπολογισμός του 2017 – Το Σάββατο η ονομαστική ψηφοφορία

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται το απόγευμα ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2017, η συζήτηση του οποίου θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και οι εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών γενικών και ειδικών εισηγητών, τις επόμενες ημέρες, διαδοχικά θα λαμβάνουν τον λόγο βουλευτές όλων των κομμάτων, υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί, με τον πρωθυπουργό να κλείνει ουσιαστικά το προσεχές Σάββατο, τη μαραθώνια συζήτηση και να ακολουθεί ονομαστική ψηφοφορία η οποία έχει τον πολιτικό χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Ο προϋπολογισμός του 2017 είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός που καταρτίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Oι κύριοι στόχοι της Δημοσιονομικής Πολιτικής του έτους 2017, όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού είναι:

* Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή η έξοδός της από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής το ταχύτερο δυνατό και

* Ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους προσαρμογής και η κοινωνικά δίκαιη κατανομή του οφέλους της ήδη δρομολογημένης ανάκαμψης.

To υπουργείο Οικονομικών έχει δηλώσει ότι «για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η κυβέρνηση θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους της, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στη σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση στον τομέα των φορολογικών εσόδων».

Ο προϋπολογισμός του 2017 ενσωματώνει μια σειρά από κρίσιμες παρεμβάσεις για τη θωράκιση της κοινωνικής προστασίας:

* Την πλήρη επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (KEA) με πιστώσεις που ανέρχονται σε 760 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

* Την ενίσχυση των τομέων της Υγείας και Περίθαλψης, της Παιδείας και της Κοινωνικής Προστασίας με την επιπλέον πρόβλεψη 300 εκατ. ευρώ, που θα διατίθενται για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις.

* Την συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με προκαθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

* Την αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ, ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους».

760 εκατ. ευρώ για επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και 100 εκ. ευρώ για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων φτωχών νοικοκυριών

Η πρόβλεψη πιστώσεων 760 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στο σύνολο των 250.000 νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, η καταβολή 100 εκατ. ευρώ για ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερχρεωμένων φτωχών νοικοκυριών, η αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η μείωση κατά 112 εκατ. ευρώ των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και οι παρεμβάσεις στις πρωτογενείς δαπάνες δίνουν το στίγμα του Προϋπολογισμού του 2017 στο μέτωπο των δαπανών.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει σωρευτικές εξοικονομήσεις δαπανών από παρεμβάσεις και πολιτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί, σε συντάξεις, επιδόματα, δαπάνες υπουργείων, ύψους 960,4 εκατ. ευρώ.

Γενικοί εισηγητές έχουν οριστεί οι Χρήστος Μπγιάλας (ΣΥΡΙΖΑ), Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (ΝΔ), Ηλίας Παναγιώταρο (Χρυσή Αυγή), Ιωάννης Κουτσούκος (Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), Νικόλαος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ), Γεώργιος Αμυράς (Το Ποτάμι), Δημήτριος Καμμένος (Ανεξάρτητοι Έλληνες) και Γεώργιος Κατσιαντώνης (Ένωση Κεντρώων).