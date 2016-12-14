ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 15:30
14.12.2016 17:32

Ρελάνς Τσίπρα με ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τις εξαγγελίες

Ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους και για την μείωση του ΦΠΑ στα νησιά προαναγγέλλει το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δόθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα, Πέμπτη. 

Από το Μαξίμου αναφέρεται ότι οι θεσμοί έχουν ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία για τις εξαγγελλίες, με την κυβέρνηση να τα έχει ήδη παραδώσει.

ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Αποτύπωση της μεγαλύτερης δυνατής πλειοψηφίας – Με τροπολογία η αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά
Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για την  ρύθμιση του εφάπαξ επίδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους στοχεύει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 
Όπως ανέφερε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η πρωτοβουλία Τσίπρα έχει ως στόχο να αποτυπωθεί με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία η εφάπαξ ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους, η λεγόμενη και 13η σύνταξη. 
 
Κληθείς μάλιστα να απαντήσει στο ερώτημα αν η στόχευση έχει να κάνει πρωτίστως στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε χαρακτηριστικά “προς όλες τις κατευθύνσεις”, πετώντας ωστόσο το “καρφί” του προς το στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα υπήρξαν “διακυμάνσεις” στον δημόσιο λόγο σε σχέση με την αναγκαιότητα ή όχι της στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. 
 
Από την πλευρά της η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Θεοπεφτάτου ενημέρωσε ότι θα κατατεθεί τροπολογία, εκτός απροόπτου την Πέμπτη, με την οποία θα ανασταλεί η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά που εξήγγειλλε ο πρωθυπουργός. Η τροπολογία θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον Πτωχευτικό Κώδικα που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Δευτέρα από την Βουλή. 
Ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda έρχεται στη Σπάρτη με την ενέργεια της ΔΕΗ

Τα Public επεκτείνουν και ανανεώνουν το δίκτυο καταστημάτων τους στην Κέρκυρα με νέο “Public + home”

Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων: Μνημόνιο Συνεργασίας 150 δημάρχων με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας

Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα – Συγκίνησαν Νταλάρας και Αλεξίου στους επικήδειους (Videos/Photos)

Μάρκελλος Χρυσικόπουλος: «Δύο έργα που θα μας συγκλονίσουν»

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

