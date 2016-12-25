Νέα Γουινέα: Εξεγέρθηκαν οι πρόσφυγες μετά από θάνατο σε κέντρο κράτησης

Τον έλεγχο δύο κτιριακών συγκροτημάτων πήραν για μερικές ώρες – το βράδυ του Σαββάτου- αιτούντες άσυλο, έγκλειστοι σε κέντρο κράτησης στην Παπούα Νέα Γουινέα, μετά το θάνατο πρόσφυγα που είχε αρρωστήσει στο κέντρο. Μάλιστα, έδιωξαν και τους φρουρούς.

«Υπήρξε μια κατάσταση εκεί (…) λόγω του θανάτου ενός εγκλείστου», δήλωσε τηλεφωνικά ο υπαρχιφύλακας Τόμας Λελέπο στο Reuters, αναφερόμενος στο θάνατο του 27χρονου Φάιζαλ Ισάκ Άχμεντ από το Σουδάν, που κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στο κέντρο κράτησης προσφύγων και διακομίστηκε επειγόντως στην Αυστραλία, την εβδομάδα που πέρασε, για να πεθάνει τελικά χθες.

Ο θάνατος του 27χρονου δεν θεωρείται ύποπτος από τις αρχές της Αυστραλίας. Όμως οι έγκλειστοι και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων καταγγέλλουν πως ο άνθρωπος αυτός ήταν σοβαρά άρρωστος επί μήνες και είχε κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις να του προσφερθεί ιατρική βοήθεια πριν η κατάστασή του επιδεινωθεί.

Βάσει της εξαιρετικά σκληρής πολιτικής της Αυστραλίας για την προστασία των συνόρων, όλοι οι αιτούντες άσυλο που αναχαιτίζονται ενώ προσπαθούν να φθάσουν στη χώρα διά θαλάσσης στέλνονται σε κέντρα στη νήσο Μάνους, στην Παπούα Νέα Γουινέα, και στη νήσο Ναούρου, στον Νότιο Ειρηνικό. Δεν τους δίνεται ποτέ άδεια να εγκατασταθούν στην Αυστραλία.

Η υπηρεσία Μετανάστευσης της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στη νήσο Μάνους. «Η υπηρεσία είναι ενήμερη για το επεισόδιο», το οποίο «έχει πλέον λήξει. Υπήρξαν μικρές υλικές ζημιές και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός», ανέφερε εκπρόσωπός της.

Φωτογραφίες που ανάρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Ιρανός πρόσφυγας εικονίζουν υλικές ζημιές σε μια αίθουσα του κέντρου. «Μόλις διώξαμε με τις κλωτσιές τους φρουρούς (…) Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στην κυβέρνηση της Αυστραλίας», έγραψε.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει την πολιτική της Αυστραλίας απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες, καταγγέλλοντας παραβιάσεις στα κέντρα κράτησης στη νήσο Μάνους και το Ναούρου, ειδικά τις συνθήκες διαβίωσης, που παραπέμπουν σε φυλακές. Εξαιτίας των συνθηκών κράτησης πολλοί από τους κρατούμενους έχουν προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν.

Συνολικά 872 αιτούντες άσυλο παραμένουν έγκλειστοι στο Μάνους, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Παπούας Νέας Γουινέας τον Απρίλιο ότι τα κέντρα κράτησης εκεί είναι παράνομα και πρέπει να κλείσουν.