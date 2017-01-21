Δεντρόσπιτο – παλάτι! (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι Σουηδοί είναι γνωστοί για την αγάπη που έχουν όχι μόνο στα design ξενοδοχεία αλλά και σε αυτά που προσφέρουν διαμονή μέσα στη φύση. Πρόσφατο δημιούργημά τους ένα δεντρόσπιτο 5 αστέρων που ονομάζεται 7th Room και βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο.
Πρόκειται για μια κατασκευή από γυαλί και μέταλλο που στηρίζεται σε κολόνες και βρίσκεται 10 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη φύση και να θαυμάσει από τα γυάλινα ανοίγματα την ομορφιά του τοπίου, ενώ η χαλάρωση και η ιδιωτικότητα εδώ είναι σε πρώτο πλάνο!
Πηγή: travelstyle.gr
