Δεντρόσπιτο – παλάτι! (Photos)

Οι Σουηδοί είναι γνωστοί για την αγάπη που έχουν όχι μόνο στα design ξενοδοχεία αλλά και σε αυτά που προσφέρουν διαμονή μέσα στη φύση. Πρόσφατο δημιούργημά τους ένα δεντρόσπιτο 5 αστέρων που ονομάζεται 7th Room και βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο.

Πρόκειται για μια κατασκευή από γυαλί και μέταλλο που στηρίζεται σε κολόνες και βρίσκεται 10 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη φύση και να θαυμάσει από τα γυάλινα ανοίγματα την ομορφιά του τοπίου, ενώ η χαλάρωση και η ιδιωτικότητα εδώ είναι σε πρώτο πλάνο!

Πηγή: travelstyle.gr