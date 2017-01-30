Νέα επίθεση από Καλλιάνο: Εσείς της ΠΟΣΠΕΡΤ καταντήσατε έτσι την ΕΡΤ – Εσείς που την κλείνατε με απεργίες κάθε 15 μέρες

Στην αντεπίθεση πέρασε ο γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μετά την ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ (αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Διονύσης Τσακνής).

Ο Γιάννης Καλλιάνος απάντησε στην ΠΟΣΠΕΡΤ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο facebook.

Ολόκληρη η απάντηση:

“Θέλω μια ΕΡΤ ανταγωνιστική και όχι με 2% τηλεθέαση! Κάποιοι της ΠΟΣΠΕΡΤ να λογικευτούν!

Σήμερα η ΠΟΣΠΕΡΤ έβγαλε ανακοίνωση που μάλιστα με χαρακτηρίζει ως «ανεκδιήγητο πολιτευτή» που ψάχνω για βουλευτική έδρα επειδή εχθές μίλησα ανοιχτά και είπα ότι έχει μετατραπεί σε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όχι φίλοι μου, δεν ψάχνω για βουλευτικές έδρες μέσω αντιπαραθέσεων με εσάς. Εγώ αγαπάω την ΕΡΤ γιατί την υπηρέτησα με όλες μου τις δυνάμεις για 8 συναπτά έτη. Ήμουν συμβασιούχος μέσω ΑΣΕΠ, δεν μπήκα από την πίσω πόρτα, ούτε με έβαλε κανείς λόγω του ότι υπηρέτησα κάποιο κομματικό σωλήνα. Εργάστηκα σκληρά και οι συνάδελφοι μου από την ΕΡΤ το γνωρίζουν πολύ καλά, όπως το γνωρίζουν και όλοι οι Έλληνες που με ξέρουν ως Μετεωρολόγο.

Αγαπάω την ΕΡΤ και στεναχωριέμαι που την βλέπω να παραπαίει. Θυμώνω όταν 2.500 κόσμος εργάζεται και πάλι λέτε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Ελλείψεις υπάρχουν διότι εσείς δεν ξέρετε να οργανώσετε την ΕΡΤ. Το μόνο που σας απασχολεί είναι να γυρίζετε με καφέδες στα χέρια στους διαδρόμους και να υπόσχεστε επαναστάσεις. Δεν μπορείτε να βάλετε στις θέσεις κλειδιά αυτούς που έχουν τις δυνάμεις να ανεβάσουν την ΕΡΤ, διότι τάξατε θέσεις σε όσους έκαναν επανάσταση τότε, είχαν δεν είχαν εμπειρία, είχαν δεν είχαν προσόντα.

Ευτυχώς που κάποιοι έβαλαν σε θέσεις παρουσιαστών (από τις πρωινές εκπομπές μέχρι και σε δελτία) τουλάχιστον ορισμένους συναδέλφους που το άξιζαν. Αλλά δεν φτάνει αυτό πρώην συνάδελφοι μου της ΠΟΣΠΕΡΤ. Βλέπετε τι γράφουν τα δελτία τηλεθέασης; Ή μήπως δεν σας απασχολεί; Τα κοιτάτε που και που; 1,5% λέει στο κεντρικό δελτίο! Σας απασχολεί καθόλου αυτό; Η το μόνο που σας «καίει» είναι να βγάζετε επιθετικές και επαναστατικές ανακοινώσεις κατά του Γιάννη Καλλιάνου και της Νέας Δημοκρατίας;

Το ξέρετε ότι η ΕΡΤ κάνει 1,5% τηλεθέαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γι’ αυτό και την απαξιώνουν ακόμη και οι πιο σκληροί υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ; Διότι μέχρι και εκείνοι δεν αντέχουν να βλέπουν ένα «μαγαζί γωνία» που το μετατρέψατε σε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και να προσπαθήσετε να είστε δίκαιοι, όπως είμαι και εγώ που είπα ότι δεν έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ και ότι όφειλαν να την κρατήσουν ανοιχτή και να γίνει μια σωστή αξιολόγηση. Στεναχωρήθηκα όταν έμειναν άνεργοι τόσες χιλιάδες συναδέλφων. Έμεινα άνεργος και εγώ ο ίδιος, το θυμάστε; Λέτε να χάρηκα γι’ αυτό; Εμένα η ΕΡΤ με μεγάλωσε, με έβαλε μέσα στα σπίτια των πολιτών μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσω την ευκαιρίας που μου έδωσε να στηρίξω την επιστήμη της Μετεωρολογίας. Στην ΕΡΤ οφείλω πολλά, ίσως και τα πάντα, γι’αυτό και αδυνατώ να πιστέψω το σημερινό της κατάντημα.

90 συμβασιούχοι έφυγαν από την πίσω πόρτα λόγω νομικών κολλημάτων. Ενδιαφέρθηκε κανείς γι’ αυτούς; Μήπως δεν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Ακόμα αυτά τα παιδιά βασανίζονται με τους δικηγόρους έως και σήμερα για να πάρουν αυτά που τους χρωστάει η ΕΡΤ (2.000-5.000 έκαστος) και ο Σταθάκης που τον ρωτούσα στη Βουλή μέρα παρά μέρα …χαμογελούσε και μου έλεγε ότι το θέμα έχει κολλήσει! Εκεί κόλλησε το θέμα αλλά στο να βολέψει ο ΣΥΡΙΖΑ 2500 στα hotspots ώστε να μην πατάνε ποτέ, δεν κόλλησε.

Λοιπόν, εναρμονιστείτε με τη λογική εκεί στην ΠΟΣΠΕΡΤ, διότι διαθέτετε εξαιρετικούς συναδέλφους που μπορούν να εκτοξεύσουν την δημόσια τηλεόραση. Να μάθετε ότι πρέπει να ισορροπήσει η κατάσταση. Η ΕΡΤ δεν είναι μαγαζί κανενός κόμματος. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι δυνατή και να εξασφαλίζει μέσω του προγράμματος της την πολυφωνία, την δημοκρατία και τον πλουραλισμό και να μην δέχεται υποδείξεις από κανέναν Υπουργό. Αυτή την ΕΡΤ αγαπάει η Ελλάδα, αυτή την ΕΡΤ ονειρευόμαστε. Όχι όπως τότε, που με κοιτούσατε απαξιωτικά όταν με βλέπατε και μου λέγατε ότι θα είναι λίγα τα ψωμιά μου μόλις έρθει ο Τσίπρας.

Στην ΕΡΤ έχω φίλους αδελφικούς. Και ξέρετε πολύ καλά ότι με αγαπάνε με την καρδιά τους, όπως κάνω και εγώ. Από την ΠΟΣΠΕΡΤ έχω αδέρφια που έχουμε δουλέψει μαζί, από την ΕΡΤOPEN το ίδιο. Έχω φίλους εδώ και 10 χρόνια που μιλάμε καθημερινά μαζί και που μου λένε όλοι τα ίδια για την κατάντια της ΕΡΤ. Όλοι περιμένουν να φύγει ο Τσίπρας για να γίνει πάλι κανονικό μαγαζί. Μόνο κάποιοι λίγοι πιστεύετε ότι κάνετε καλή και επαναστατική δουλειά. Εσείς που φτάσατε τα δελτία και τις εκπομπές σε επίπεδα τηλεθέασης καναλιού της επαρχίας.

Εγώ αγαπάω την ΕΡΤ και σας το ξαναλέω και το φωνάζω. Η ΕΡΤ έχει απίστευτα μορφωμένους και έμπειρους δημοσιογράφους, η ΕΡΤ έχει αξιόλογους τεχνικούς, η ΕΡΤ έχει τα πάντα! Εσείς την καταντήσατε έτσι, εσείς που την κλείνατε με απεργίες κάθε 15 μέρες, εσείς που τάχα εξυπηρετούσατε τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά διώξατε από εκεί όποιον συμβασιούχο δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ.

Να μάθετε να ακούτε την αλήθεια! Να μάθετε ότι η ΕΡΤ δεν είναι παιχνιδάκι για να εξυπηρετείτε τα κομματικά σας συμφέροντα. Την ΕΡΤ την έχω στην καρδιά μου και το ξέρετε γι’ αυτό και και κρατώ μια στάση ισορροπίας και λογικής… που δεν αρέσει σε 30 άτομα αλλά αρέσει στους υπόλοιπους 2470!! Η ΕΡΤ δεν έχει ανάγκη από τους συνδικαλιστές για να ανέβει, έχει ανάγκη από πρόγραμμα και σχεδιασμό!

Κάποιοι από εσάς δεν ξέρετε τι σημαίνει σχεδιασμός γι’ αυτό και η ΕΡΤ απαξιώθηκε από όλους! Προσπαθήστε να ακούτε την άποψη του Ελληνικού λαού. Θέλουμε την ΕΡΤ ανοιχτή και δυνατή, θέλουμε την ΕΡΤ ανταγωνιστική! Σαν την ΕΡΤ που γνώρισα και που της οφείλω τα πάντα!”.