Ρώσος βουλευτής θέλει τη δημιουργία αρένας για να εκτονώνονται οι χούλιγκαν

Τη δημιουργία αρένας για να εκτονώνονται οι χούλιγκαν (και μάλιστα 20 εναντίον 20) πρότεινε ο Ιγκόρ Λεμπέντεφ, ενόψει του Μουντιάλ 2018.

Ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος της Ρωσίας, ο οποίος που είχε συγχαρεί τους Ρώσους οπαδούς για τις νίκες τους σε συγκρούσεις Άγγλους οπαδούς, στους δρόμους γαλλικών πόλεων, κατά τη διάρκεια του Euro 2016 έκανε μάλιστα λόγο για πρωτοπορία.

«Η Ρωσία θα είναι πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κομμάτι» ανέφερε ο Λεμπέντεφ και τόνισε πως θα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους Άγγλους αυτή η πρωτοποριακή κίνηση, χαρακτηρίζοντας τους Βρετανούς: «κακούς μαχητές και απείθαρχους», ανέφερε.