ΠΟΣΠΕΡΤ: Ο Ξυδάκης βάλθηκε να ξεπεράσει τον Πάγκαλο

Σε έντονο ύφος απαντά η ΠΟΣΠΕΡΤ στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Ξυδάκη, μετά το θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί ‘’τριτοκοσμικής” ΕΡΤ, αλλά και τα όσα υποστήριξε σήμερα στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» της δημόσιας τηλεόρασης.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για «φληναφήματα» του πρώην υπουργού Πολιτισμού το πρωί, για να δικαιολογήσει την χωρίς κανένα επιχείρημα λάσπη προς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΟΣΠΕΡΤ υπογραμμίζει «Ο κύριος Ξυδάκης διαγκωνιζόμενος τον κύριο Πάγκαλο, βάλθηκε να τον ξεπεράσει, άλλωστε έχουν κοινή πορεία σε αρκετά» και αφού γίνεται αναφορά στις πρώην ιδιότητες του κ. Ξυδάκη ως δημοσιογράφου και πολιτικού η ΠΟΣΠΕΡΤ τονίζει «ίσως να έκανε αυτοκριτική αναφερόμενος στο επάγγελμά του, αλλά σαν πολιτικός μας άφησε ενεούς με τη συμπόρευσή του με όλους αυτούς που λοιδορούν, χτυπούν άδικα και ανέντιμα τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και κατ’ επέκταση τους εργαζόμενους της που παράγουν μέσα από πολλές δυσκολίες και δυσλειτουργίες το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ αναφορικά με τη συμμετοχή του σε πάνελ στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών σημειώνει, ότι ο κ. Ξυδάκης «δεν θυμήθηκε να πει έστω μία κουβέντα» για τα πεπραγμένα της διοίκησης «την εποχή της ΝΔ με Ρουσόπουλο-Παναγόπουλο στην ΕΡΤ που σε βαθμό κακουργήματος δικάζονται σήμερα. Δεν τόλμησε να αναφέρει έστω και μία λέξη για το μαύρο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου».

«Ο νέος ελιγμός του κυβερνητικού εκπροσώπου τι σηματοδοτεί;» συνεχίζει η ΠΟΣΠΕΡΤ στην ανακοίνωσή της. «Συκοφαντεί την ΕΡΤ και τους εργαζόμενους, για ποιο λόγο; Ποια τα κίνητρα του κ. Ξυδάκη την ώρα που δεν υπάρχει νομιμότητα στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και η ΕΙΤΗΣΕΕ, η ΝΔ και λοιποί συνδαιτυμόνες έχουν κηρύξει πόλεμο στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών αδειών και στην ομαλότητα, ζητώντας να συνεχιστεί η ανομία μεταχειριζόμενοι κάθε μέσο».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΕΡΤ τα οποία έχουν καταγραφεί και οι εργαζόμενοι τα έχουν αναδείξει και στον αρμόδιο υπουργό και στη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και ο κ. Ξυδάκης είναι από τους πρώτους που τα γνωρίζει, αλλά τα αποσιώπησε στοιχιζόμενος μαζί με τη ρητορική της εποχής για αποπροσανατολισμό.

«Ο σεβασμός στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ και η θέλησή τους για μια πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να αναγνωρίζεται, είναι χρέος κάθε…πολιτισμένου ανθρώπου και εκπροσώπου της ‘πρώτης τάξης’» τονίζει η ΠΟΣΠΕΡΤ και καταλήγει: «Κύριε Ξυδάκη εσείς ως υπουργός Πολιτισμού ταυτιστήκατε με το ‘είμαστε η χώρα των αξιοποιημένων αναξιοτήτων και αναξιοποίητων αξιών’ του Βασίλη Ραφαηλίδη. Κύριε Ξυδάκη εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε όσους επιβουλεύονται τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το χρέος της και όχι μόνο από χρέος».