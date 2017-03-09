ΠΟΣΠΕΡΤ: Το «μαύρο» για την ΕΡΤ είναι στο DNA της ΝΔ

Με σκληρό ύφος απαντά η ΠΟΣΠΕΡΤ στον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τις εξαγγελίες του περί μείωσης του ανταποδοτικού τέλους για την ΕΡΤ.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι στο DNA και του προέδρου αλλά και του κόμματος της ΝΔ είναι το «μαύρο» στην ΕΡΤ διαχρονικά, ακολουθώντας την ίδια πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά. Έτσι εξηγείται, υπογραμμίζει η ΠΟΣΠΕΡΤ, η καθημερινή επίθεση και απαξίωση στην ΕΡΤ, καθώς και το σχέδιο οικονομικού στραγγαλισμού της.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ κατηγορεί τον πρόεδρο της ΝΔ ότι γνωρίζει και αποκρύπτει ότι το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ σήμερα, με όλο το μέγεθός της -υπερπολλαπλάσιο της τότε ΝΕΡΙΤ- έχει παραμείνει στα 3 ευρώ, όσα είχε επιβάλλει και η τότε κυβέρνηση για τη ΝΕΡΙΤ. Επίσης σημειώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης «γνωρίζει και αποκρύπτει με σκοπιμότητα ότι στο δεύτερο μνημόνιο η ΕΡΤ έχει ενταχθεί μέχρι το 2020 να έχει μνημονιακή υποχρέωση ώστε να συνεισφέρει άμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό από το ανταποδοτικό της τέλος, δηλαδή το ποσό που αναφέρει ότι θα επιστρέψει στα νοικοκυριά που ο ίδιος φτωχοποίησε». «Δεν αναφέρει, όμως, ο κ. Μητσοτάκης», συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ, «πού θα βρει το αντίστοιχο ποσό για να ισοσκελίσει αυτή την υποχρεωτική συνεισφορά της ΕΡΤ».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ καταλογίζει επίσης στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως γνωρίζει και αποκρύπτει ότι σε όλη την Ευρώπη «ακόμα και οι πιο νεοφιλελεύθεροι πολιτικοί έχουν θωρακίσει με μεγαλύτερα ανταποδοτικά τέλη τις δημόσιες συχνότητες ενώ η Ελλάδα έχει υποχρεωθεί να πληρώνει υπέρογκα ποσά στην DIGEA, εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ των ιδιωτών καναλαρχών, που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις με τον κ. Μητσοτάκη». Τονίζει δε ότι η ΕΡΤ, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί το ανταποδοτικό της τέλος (το μικρότερο της Ευρώπης) για τις ανάγκες της κοινωνίας, προσφέροντας πλουραλιστική ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολιτισμό.

Και καταλήγει η ΠΟΣΠΕΡΤ σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν είναι το μέσον για να φτιάξει ο πρόεδρος της ΝΔ το προφίλ του, πόσο μάλλον με παραπλάνηση των πολιτών, μηδενίζοντας τα λάθη του παρελθόντος και συνεχίζοντας τις ίδιες καταστροφικές πολιτικές.