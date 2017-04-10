JP Morgan: Φώς στο τούνελ για την Ελλάδα

Πιθανότητα 85% δίνει ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός οίκος JP Morgan σε μία συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές έως τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας (Eurogroup) στις 22 Μαΐου και πιθανόν νωρίτερα.

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανο ένα ατύχημα που θα οδηγούσε σε Grexit, ακόμη και στο χειρότερο από τα τρία σενάρια που έχει κάνει, μετά την απόφαση του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής. «Διατηρούμε μία μεσοπρόθεσμα εποικοδομητική προοπτική για την αγορά των ελληνικών ομολόγων και η ανταμοιβή για τον κίνδυνο παραμένει ελκυστική», σημειώνει o οίκος στην έκθεσή του.

Εξηγώντας το βασικό της σενάριο, που αντιμετωπίζει το καλό αποτέλεσμα, η JP Morgan σημειώνει ότι «η ελληνική κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι εταίροι (περιλαμβανομένης μίας πιο συμβιβαστικής γερμανικής θέσης) είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μία συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (Staff Level Agreement), η οποία περιλαμβάνει την προνομοθέτηση μέτρων από την Ελλάδα για ενδεχόμενες μειώσεις των συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου ορίου την περίοδο 2019-2020 (που ανέρχονται συνολικά στο 2% του ΑΕΠ), για να υπάρξει συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν αυτοί».

«Κάποια συμφωνία μεταξύ του ΔΝΤ και της Γερμανίας χρειάζεται, επίσης, σχετικά με πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις των Ευρωπαίων πιστωτών για μέτρα μεγαλύτερης ελάφρυνσης του χρέους (δηλαδή, επεκτάσεις των περιόδων αποπληρωμής και των περιόδων χάριτος) και πιο βιώσιμους μακροπρόθεσμους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα (συγκεκριμένα, αναμένουμε ότι ο στόχος του 3,5% θα διατηρηθεί μόνο για περιορισμένη χρονική περίοδο μετά το 2018). Εάν αυτό συμβεί, η Ελλάδα θα είναι σε καλή θέση να ολοκληρώσει μία συμφωνία, ακόμη και πριν από την επόμενη σύνοδο του Eurogroup στις 22 Μαΐου», σημειώνεται.

«Εάν είμαστε σωστοί», προσθέτει ο οίκος, τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος, με την εξής χρονολογική σειρά: Υπογραφή της SLA, ψήφιση στην ελληνική Βουλή των συμφωνηθέντων μέτρων και, τελικά, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης με διασφάλιση των μελλοντικών εκταμιεύσεων και περισσότερες λεπτομέρειες για την ελάφρυνση του χρέους.

Στο σενάριο αυτό, προσθέτει η JP Morgan, αναμένουμε επίσης ότι η Ελλάδα θα γίνει επιλέξιμη από την ΕΚΤ για ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης το καλοκαίρι. «Δίνουμε πιθανότητα 85% σε αυτή την εξέλιξη. Αυτή είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα για την αγορά των ελληνικών ομολόγων και αναμένουμε ότι τα 10ετή ελληνικά ομόλογα θα έχουν επίπεδα τιμών/απόδοσης περί τα 85 ευρώ/5,5-6% με το σενάριο αυτό», σημειώνεται.

Η JP Morgan αποδίδει πιθανότητα 12% σε ένα «κακό αποτέλεσμα», όπου οι συζητήσεις συνεχίζονται έως πολύ κοντά στην ημερομηνία αποπληρωμής ελληνικού χρέους τον Ιούλιο. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν η Γερμανία και το ΔΝΤ δεν μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και/ή αν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνταν ξαφνικά να ψηφίσουν τα απαιτούμενα μέτρα».

Είναι δύσκολο να οριοθετηθεί χρονικά αυτό το σενάριο, «αλλά θεωρούμε ότι σε μία τέτοια κατάσταση οι συζητήσεις θα συνεχίζονται έως τα μέσα Ιουνίου. Η άποψή μας είναι ότι τελικά η ελληνική κυβέρνηση θα αποδεχθεί μία προσφορά που πιθανόν θα είχε τη μορφή «πάρτο ή άφησέ το» (take it or leave it) και θα αποφευγόταν μία χρεοκοπία», σημειώνει ο οίκος.

Στο «άσχημο αποτέλεσμα», που αφορά σε ένα νέο επεισόδιο ρευστότητας τον Ιούλιο, ο οίκος αποδίδει πιθανότητα 3%. Στο σενάριο αυτό, ο κίνδυνος Grexit επανεμφανίζεται, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα κρίση ρευστότητας όπως το καλοκαίρι του 2015. «Μία νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση θα απέφευγε πιθανότατα μία χρεοκοπία, χάρη στη βοήθεια της Ευρώπης, αλλά οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν ζοφερές», σημειώνεται.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)