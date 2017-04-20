Έκρηξη Eurobank: Βίντεο δείχνει τους δράστες της επίθεσης – Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής τα ευρήματα

Στο μικροσκόπιο των ανδρών της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από το σημείο της έκρηξης της βόμβας στα κεντρικά γραφεία της Eurobank στην οδό Σανταρόζα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σύμφωνα με πληροφορίες βίντεο που δείχνουν τους δράστες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 22:05 ο φύλακας των γραφείων του υποκατατήματος της Eurobank στην οδό Σανταρόζα ενημέρωσε την Άμεση Δράση, πως στις 21:52 είδε από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας δύο άνδρες με κράνη, επιβαίνοντες σε μηχανή να σταματούν έξω από το υποκατάστημα, με τ συνοδηγό να αφήνει στην είσοδο ένα σακίδιο πλάτης.

Αφού έλεγξε στην είσοδο της τράπεζας ο φύλακας τηλεφώνησε στο “100”.

Δύο λεπτά νωρίτερα (22:03). οι τρομοκράτες είχαν τηλεφωνήσει στην ιστοσελίδα zougla.gr, ενημερώνοντας για την ύπαρξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και πως αυτός επρόκειτο να εκραγεί σε 35 λεπτά, λέγοντας πως δεν πρόκειται για φάρσα.

Επίσης, 3:10 π.μ. πέντε άγνωστα άτομα με κουκούλες και καραμπίνα επιτέθηκαν στο νυκτοφύλακα της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ, που βρίσκεται στο 48ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας στον Αυλώνα και αφού τον έδεσαν με tyre up, εισέβαλαν από παράθυρο στο λογιστήριο της εταιρείας και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο.

Διέφυγαν με δικό τους όχημα και το αυτοκίνητο του φύλακα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης με τους αστυνομικούς να προσπαθούν από την μεθοδολογία της βόμβας να υποθέσουν ποια οργάνωση μπορεί να «κρύβεται» πίσω από την τρομοκρατική επίθεση.