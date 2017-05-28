Έρευνες δυτικά της Πύλου για τον εντοπισμό σκάφους με πρόσφυγες

Σε εξέλιξη είναι έρευνες από αεροσκάφος της Frontex και πλωτά του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πύλου, για τον εντοπισμό ιστιοφόρου σκάφους με πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος από τους επιβαίνοντες, μέσω κινητού τηλεφώνου κάλεσε σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 και ανέφερε ότι το σκάφος που επιβαίνει ο ίδιος και άλλα 40 άτομα βρίσκεται σε δυσχερή θέση.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ