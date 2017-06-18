Σε λειτουργία οι μονάδες αφαλάτωσης σε Τέλενδο και Ψέριμο

Μετά τα εγκαίνια της λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στη Λέρο και έχοντας ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί η αφαλάτωση στην Πάτμο, χθες, εγκαινιάστηκαν από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής άλλες δυο φορητές μονάδες αφαλάτωσης σε Τέλενδο και Ψέριμο, φέρνοντας κοντά στην εκπλήρωση τον στόχο για πλήρη και ποιοτική υδροδότηση των άνυδρων νησιών του Αιγαίου μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε με τις προσπάθειες της ΕΥΣΠΕΔ του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και της ΔΕΥΑ Καλύμνου.

Από την Κάλυμνο, όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου ημερίδα δημοσιότητας του έργου της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας των δύο Μονάδων Αφαλάτωσης για τα νησιά Τελένδου και Ψερίμου, ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπογράμμισε την σημασία αυτών των έργων για την ανάπτυξη των ελληνικών νησιών. Στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι να μπει ένα τέλος στην υδροδότηση των νησιών με το καραβάκι μεταφοράς νερού και τα νησιά μας να έχουν ποιοτικό νερό, σχολίασε.

Εκτός από την Λέρο, την Πάτμο, την Ψέριμο και την Τέλενδο, έργα που είναι σε λειτουργία, ανέφερε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες και σε λίγο καιρό περιμένουμε θετικά αποτελέσματα για την έναρξη των έργων εγκατάστασης αντίστοιχων υποδομών σε Καστελόριζο, Λειψούς, Κίμωλο, Ηρακλειά, Κατάπολα Αμοργού, Αγαθονήσι και Μαράθι.

Τέλος, όπως τόνισε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, πρέπει να γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο, ότι αυτή η Κυβέρνηση, δια μέσου και του χαρτοφυλακίου του οποίου προΐσταμαι, είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο και κάθε ευκαιρία, ώστε να επιλύσει προβλήματα που χρόνια ταλανίζουν τα νησιά, όπως τα λύματα, τα απορρίμματα και η ελλιπής υδροδότηση, με σκοπό να αποκτήσουν τα νησιά τις υποδομές εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν ισότιμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ