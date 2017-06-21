Το deal του αιώνα από τον Τζορτζ Κλούνεϊ – Πούλησε… τεκίλα για 1 δισ. ευρώ!

Ένα χρυσό deal κατάφερε να πετύχει ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο Αμερικανός ηθοποιός πούλησε τη φίρμα της τεκίλα που είχε δημιουργήσει μαζί με τους φίλους του Ράντε Γκέρμπερ- σύζυγο της Σίντι Κρόφορντ- και Μάικ Μέλντμαν, έναντι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την τεκίλα Casamigos που, όπως είχε πει παλιότερα, δημιουργήθηκε μέσα από νύχτες γεμάτες τεκίλα και αρχικά προοριζόταν μόνο για ιδιωτική χρήση. Η βρετανική εταιρεία, Diageo, που αγόρασε τη φίρμα του Κλούνεϊ, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επεκτείνει σε διεθνές επίπεδο την εν λόγω τεκίλα.

Θα καταβάλει στον Κλούνεϊ και τους συνεταίρους του αρχικά 700 εκατ. δολάρια και άλλα 300 εκατ. δολάρια τα επόμενα δέκα χρόνια.