06.07.2017 13:00

Ακολουθήστε τη δίαιτα της πατάτας και χάστε έως και 5 κιλά σε 3 ημέρες

Η δίαιτα της πατάτας, όπως το ίδιο το όνομα λέει, έχει κύριο συστατικό τις πατάτες.

Περιλαμβάνει επίσης ένα γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, και αν ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες, μπορείτε να χάσετε έως και πέντε κιλά σε τρεις μέρες.

Το άμυλο που περιέχουν οι πατάτες, μαζί με το γαλακτικό οξύ από το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, παρέχει στο σώμα την επαρκής ημερήσια ποσότητα θερμίδων.

Το άμυλο, όταν συνδυάζεται με νερό, σας κάνει να αισθάνεστε χορτάτοι.

ΗΜΕΡΑ 1
Πρωινό:
-1 Βραστή πατάτα χωρίς αλάτι
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

Μεσημεριανό:
-2 Βραστές πατάτες χωρίς αλάτι
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

Βραδινό:
-2 Φλιτζάνια γιαούρτι

ΗΜΕΡΑ 2
Πρωινό:
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

Μεσημεριανό:
-2 Βραστές πατάτες χωρίς αλάτι
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

Βραδινό:
-1 Βραστή πατάτα χωρίς αλάτι
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

ΗΜΕΡΑ 3
Πρωινό:
-1 Βραστή πατάτα χωρίς αλάτι

Μεσημεριανό:
-1 Βραστή πατάτα χωρίς αλάτι
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

Βραδινό:
-1 Φλιτζάνι γιαούρτι

Πηγή: athensmagazine.gr

1 / 3