Κόλαση στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Νεκρός αστυνομικός σε φαβέλα

Η έξαρση της βίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο στοίχισε σήμερα τη ζωή σε άλλον έναν άνθρωπο, έναν αστυνομικό ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από σφαίρα, την επομένη μιας ανταλλαγής πυρών που προκάλεσε πανικό στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

«Οι αστυνομικοί στη φαβέλα (σ.σ. παραγκούπολη) Μανγκέιρα δέχθηκαν επίθεση. Απομακρυνθείτε από αυτή την περιοχή», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης μέσω Twitter.

Ο αστυνομικός σκοτώθηκε το πρωί, ενώ απαλλασσόταν από τη σκοπιά του σε αυτή τη φαβέλα, περίπου δέκα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλος ένας αστυνομικός, ο οποίος έγινε στόχος πυρών, τραυματίστηκε στο πόδι. Η αστυνομία επιρρίπτει την επίθεση σε λαθρέμπορους ναρκωτικών.

Από την αρχή της χρονιάς στο Ρίο ντε Τζανέιρο έχουν χάσει τη ζωή τους 88 αστυνομικοί, δέκα περισσότεροι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1.

Η επίθεση είχε στόχο μια από τις λεγόμενες ειρηνευτικές μονάδες της αστυνομίας (UPP), που αναπτύχθηκαν στις φαβέλες για να προστατεύουν τους πολίτες από τους διακινητές ναρκωτικών, τις συμμορίες που είχαν μετατρέψει αυτές τις συνοικίες σε κράτος εν κράτει.

Όμως οι επιθέσεις ενόπλων έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες στην πόλη όπου διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν από έναν χρόνο, όπου το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς καταγράφεται ένας τρομακτικός μέσος όρος — τρεις νεκροί την ημέρα — από αδέσποτες σφαίρες.

Το βράδυ της Κυριακής, η κυριότερη οδός προς το διεθνές αεροδρόμιο της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης έκλεισε για ώρες εξαιτίας ενός άλλου βίαιου επεισοδίου που παρόμοιο δεν είχε καταγραφεί στα χρονικά: ένοπλοι απειλούσαν αυτοκινητιστές και τους έκλεβαν τα οχήματα, η αστυνομία επενέβη και ξέσπασαν σφοδρά πυρά προκαλώντας πανικό στους πολίτες.

Πολλά ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους που προσπαθούν να καλυφθούν και να κρυφτούν πίσω από τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι προτίμησαν να τα εγκαταλείψουν και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ένα κοντινό αστυνομικό τμήμα.

Οι αρχές δεν έκαναν λόγο για θύματα, ενώ η έξαρση της βίας επιδεινώνεται από την οικονομική κρίση που πλήττει την Πολιτεία, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και δεν καταβάλλει έγκαιρα τους μισθούς των δημοσίων λειτουργών, μη εξαιρουμένων ούτε των αστυνομικών.

