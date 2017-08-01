Θρίλερ στην Πύλο -Οι λιμενικές αρχές αναζητούν βάρκα με πρόσφυγες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες και πρόσφυγες αναζητά από τα ξημερώματα το λιμενικό στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου.
Στις 3.30 τα ξημερώμτα άγνωστος τηλεφώνησε στον διεθνή αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112 και ενημέρωσε πως σκάφος με πρόσφυγες πλέει στην περιοχή, καλώντας σε βοήθεια.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και του frontex που πραγματοποιούν εκτενείς έρευνες στην περιοχή χωρίς όμως μέχρι στιγμής να εντοπίσουν το παραμικρό ίχνος.
Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές: Είτε να ήταν τηλεφώνημα φάρσα, είτε να έγινε ναυάγιο και να χάθηκαν ανθρώπινες ζωές…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.