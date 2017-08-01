ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 19:45
Μιχάλης Λαγάνης

01.08.2017 05:48

Θρίλερ στην Πύλο -Οι λιμενικές αρχές αναζητούν βάρκα με πρόσφυγες

Κρήτη: Στη Σητεία σκάφος με πολιτικούς πρόσφυγες από την Τουρκία – Δηλώνουν γκιουλενιστές, ζητούν άσυλο - Media

 

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες και πρόσφυγες αναζητά από τα ξημερώματα το λιμενικό στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου.

Στις 3.30 τα ξημερώμτα άγνωστος τηλεφώνησε στον διεθνή αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112 και ενημέρωσε πως σκάφος με πρόσφυγες πλέει στην περιοχή, καλώντας σε βοήθεια.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και του frontex που πραγματοποιούν εκτενείς έρευνες στην περιοχή χωρίς όμως μέχρι στιγμής να εντοπίσουν το παραμικρό ίχνος.

Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές: Είτε να ήταν τηλεφώνημα φάρσα, είτε να έγινε ναυάγιο και να χάθηκαν ανθρώπινες ζωές…

