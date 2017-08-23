Αίγυπτος: Συνέλαβαν 12 μέλη κυκλώματος εμπορίας οργάνων

Τη σύλληψη 12 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, τα οποία είχαν συστήσει ένα «μεγάλο κύκλωμα ειδικευμένο στην εμπορία (ανθρώπινων) οργάνων», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, εκατοντάδες φτωχοί Αιγύπτιοι πουλάνε όργανα κάθε χρόνο για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ή για να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Το δίκτυο αυτό «είχε κλείσει συμφωνία με Αιγύπτιους για τη μεταφορά οργάνων (προκειμένου να μεταμοσχευτούν) σε ξένους ασθενείς με αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά», ανέφερε το υπουργείο. Μεταξύ των ανθρώπων που συνελήφθησαν συγκαταλέγονται τρεις γιατροί, τέσσερις νοσοκόμες, τρεις εργαζόμενοι σε νοσοκομείο και δύο ενδιάμεσοι, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ορισμένοι από τους υπόπτους συνελήφθησαν «ενώ βρίσκονταν στη διαδικασία της επέμβασης για να αφαιρεθεί από έναν άνδρα το ένα νεφρό και τμήμα του ήπατός του σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο» στη Γκίζα, νότια του Καΐρου, έναντι τιμήματος 10.000 δολαρίων (8.500 ευρώ), συνεχίζει η ανακοίνωση που εξέδωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών.

Το νοσοκομείο διατάχθηκε να κλείσει και διεξάγεται έρευνα, προστίθεται, χωρίς να διευκρινίζεται πότε έγιναν οι συλλήψεις.

Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου είχε εγκρίνει το 2010 έναν νόμο που απαγορεύει την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων, καθώς επίσης και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων Αιγυπτίων σε ξένους και αντιστρόφως, πλην περιπτώσεων παντρεμένων ζευγαριών. Ο συντονιστής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τότε, ο Λικ Νοέλ, είχε τονίσει πως η Αίγυπτος φιγουράριζε την εποχή εκείνη στις πρώτες πέντε χώρες της κατάταξης των κρατών με το σοβαρότερο πρόβλημα εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων.

Τον Δεκέμβριο του 2016 οι αιγυπτιακές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη 25 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών πανεπιστημίου, επαγγελματιών της υγείας, ιδιοκτητών ιατρικών κέντρων και ενδιάμεσων, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση ενός διεθνούς κυκλώματος που φέρεται να είχε οργανώσει την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων τα οποία αποσπούσε από Αιγύπτιους που ζούσαν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας.

